Salário mínimo passa para 580 euros

O salário mínimo nacional sobe esta segunda-feira dos 557 euros para 580, em linha com o acordado entre o PS e o BE. A concretização dos 600 euros, uma reivindicação da CGTP-IN e do PCP, foi de novo adiada pelo Governo.

A subida do salário mínimo nacional (SMN) para os 580 euros, aprovada pelo Governo a 21 de Dezembro e promulgada pelo Presidente da República no dia seguinte, entra hoje em vigor. O valor, que constava do programa do Governo, foi fixado entre o PS e o BE em Novembro de 2015, apesar de o partido liderado por Catarina Martins ter assumido como argumento eleitoral a proposta de subida para 600 euros logo em Janeiro de 2016.

Esta era uma reivindicação da CGTP-IN e do PCP, que ao longo dos últimos dois anos têm mantido a fasquia nos 600 euros. Recorde-se que o SMN esteve congelado durante os anos da troika, sendo apenas actualizado um ano antes das legislativas de 2015 - isto apesar do acordo firmado em 2006 prever que o valor chegaria aos 500 euros em 2011.

De acordo com a Lusa, a subida deve abranger cerca de 800 mil trabalhadores.

O SMN foi uma das conquistas da revolução de Abril de 1974 e beneficiou cerca de metade dos trabalhadores portugueses, que passaram a ganhar 3300 escudos por mês.

De acordo com o texto do diploma, o decreto-lei tinha como objectivo satisfazer as «justas e prementes aspirações das classes trabalhadoras e dinamizar a atividade económica» e a instituição do SMN iria beneficiar cerca de 50% da população activa e na Função Pública iria abranger mais de 68% dos trabalhadores.

