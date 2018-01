Argentina: deputados canalhas aprovam fim da aposentadoria

Macri contou com votos de 19 traidores!

Por Fernando Brito, no Tijolaço:

Traições da oposição ajudam Macri a aprovar reforma previdenciária

O jornal conservador Clarín "deita e rola" no deboche, dando manchete para os 19 deputados "de oposição" ,que acompanharam os 108 parlamentares do "Cambiemos", partido do presidente Maurício Macri e ajudaram a fixar o placar favorável de 127 a 117 em favor da reforma da previdência argentina.

"Eles ficarão na história como os 19 aliados circunstanciais que ajudaram a aprovar o projeto mais polêmico do governo de Maurício Macri no início da segunda metade de sua administração", diz o jornal.

A votação varou a madrugada, e termionou depois de sete da manhã, enquanto milhares de pessoas batiam panelas na frente do parlamento.

Antes, porém, que os nossos governistas se animem na base do "eu sou você, amanhã" é bom lembrar que os deputados argentinos acabaram de ser eleitos e os nossos, aqui, vão ter de enfrentar a eleição.

É bom, porém, que mesmo com todos os sinais de que não há número para aprovar o mesmo aqui (ma Argentina era necessária maioria simples, enquanto aqui é preciso 2/3 da Câmara, por ser emenda constitucional), as nossas lideranças sindicais não durmam no ponto.

Em tempo: no Brasil, os canalhas, canalhas, canalhas são os deputados e senadores que votaram a favor do Golpe - na acepção do Requião e do Lindbergh.

