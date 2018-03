Guarda Municipal ganha mais como digital influencer

Guarda municipal do Rio revela que seus rendimentos como digital influencer chegam a ser quatro vezes maior do que seu salário fixo

Luanda Almeida, que faz sucesso como blogueira de moda, tem mais de 300 mil seguidores no Instagram

Luanda Almeida é uma das responsáveis pela ordenação de trânsito nos bairros de Madureira e Campinho, na Zona Norte do Rio e ainda concilia o ofício com outra função: de blogueira de moda. Aliás, é através da internet que ela, apelidada de Guarda Fashion, consegue os maiores rendimentos.

"Graças a Deus, como influencer meu rendimento chega a ser até quatro vezes maior em alguns meses", revela a agente da Guarda Municipal do Rio, que é um sucesso no Instagram, com mais de 300 mil seguidores, e, também, comanda um blog com cerca de 70 mil acessos mensais.

Luanda, recentemente, deu mais um passo no mundo dos negócios. Ela montou uma linha de roupas com o seu nome.

"Eu já tive uma linha de roupas há seis anos. Porém com a entrada na GM-Rio ficou difícil conciliar e acabei fechando. Mas a paixão pelo mundo da moda falou mais alto e agora estou lançando uma linha de roupas totalmente diferente, mais moderna para um público mais exigente e que gosta de andar na moda", que tem vários planos para a empresa:

"Inicialmente, o lançamento será apenas uma coleção cápsula para analisar o mercado com uma pegada mais fashion, casual e chique. As vendas serão online através do site, Facebook e Instagram. Posteriormente, penso numa loja física e expandir cada vez mais".

Mas ter as funções de guarda, blogueira e agora, empresária não é fácil. A loira diz que não é fácil:

"Fico doidinha, mas consigo administrar tudo e no fim do dia quando finalmente vou descansar penso: isso aí garota, missão cumprida".

FOTO Instagram

https://www.instagram.com/luandaalmeidaoficial/

Thiago Freitas Assessor e Jornalista