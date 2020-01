Festa em homenagem a Yemanjá faz tributo ao músico Luiz Melodia

Salvador recebe neste domingo (2), a partir das 11h, a primeira edição da "Em Balaios", festa temática em homenagem a Yemanjá, na Paciência Galeria de Arte, na Praça Colombo, nº 240, Rio Vermelho.

O evento irá promover um tributo ao músico Luiz Melodia com participação de Renato Piau, guitarrista, compositor e arranjador, que junto com a banda Attemporais levará ao público canções eternizadas na voz do artista carioca. A festa fica completa com o show da cantora Maristela Muller, DJ Mangaio e Dingo e Seus Camaradas, reverenciando os grandes mestres do samba.

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site Sympla (https://www.sympla.com.br/festa-em-balaios---salve-yemanja__777219) ou no local, no dia do evento por R$ 50.

Serviço

Festa 'Em Balaios' com Maristela Muller, Renato Piau, banda Attemporais, DJ Mangaio e Dingo e Seus Camaradas

Data: 2 de fevereiro (domingo)

Horário: a partir das 11h

Local: Paciência Galeria de Arte (Praça do Colombo, nº 240 - Rio Vermelho)

Ingressos: R$ 50 - Sympla ou no local, no dia do evento

Maiores informações: (71) 3035-4154

*Valores e atrações sujeitos a alteração sem o prévio aviso.

Biz Comunicação Integrada

www.bizcomunicacao.com.br