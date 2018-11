Pará: médicos brasileiros desistem de trabalhar no interior

Cubanos ficavam no "interior do interior"...

Por Natália Cancian e João Pedro Pitombo, na Fel-lha:

Cidades relatam desistências e migração de programa após edital do Mais Médicos

Localizada às margens do rio Tocantins, a cidade de Cametá, no Pará, com 120 mil habitantes, viu na última semana cinco de 20 médicos deixarem o atendimento nas unidades de saúde.

A saída ocorreu após o fim da participação de Cuba no Mais Médicos. Poucos dias depois, recebeu cinco inscrições de profissionais dispostos a ocupar as vagas por meio de um edital lançado pelo Ministério da Saúde.

O alívio, porém, durou pouco. Segundo o secretário municipal de Saúde, Charles Tocantins, dois dos médicos inscritos que fizeram contato com a prefeitura disseram que, apesar de terem selecionado Cametá no momento da inscrição, não devem ocupar as vagas.

"Um disse que era difícil de cumprir o horário e de se deslocar. O outro deve sair para fazer residência no ano que vem", relata.

Para ele, a situação mostra um "outro lado" da ampla adesão ao edital lançado pelo Ministério da Saúde. Até esta quarta, data do último balanço, 8.319 das 8.517 vagas abertas após a saída de médicos cubanos já tinham médicos alocados -cerca de 97,7% do total.

A previsão é que eles se apresentem às cidades de forma imediata ou até o dia 14 de dezembro. Segundo o ministério, 738 médicos já se apresentaram aos municípios.

Charles Tocantins, porém, avalia que, após a adesão ao edital, municípios de algumas regiões terão dificuldades nesta etapa de confirmação do interesse.

"Por enquanto os médicos estão se inscrevendo no nome do município. Não sabem os lugares que os aguardam, que ficam a 100 km de distância da sede, ou que a locomoção é por barco", afirma. "Os médicos cubanos que tínhamos aqui, por exemplo, ficavam nas vilas e nas localidades mais afastadas do município."

Na definição de Charles, cubanos que atuavam sobretudo no Norte e Nordeste ficavam sempre no "interior do interior" ou no "interior em relação à cidade-sede" -daí o maior risco de desistência.

Um problema que já é citado por outros secretários de saúde. "Alguns médicos estão ligando para os nossos municípios daqui e dizendo: podemos começar só depois do resultado da residência?", afirma a presidente do Cosems (conselho de secretários municipais de saúde) do Rio Grande do Norte, Débora Costa. "Outros tentam negociar o horário", diz.

(...)

Fonte: Conversa Afiada

