Desigualdade Social no Brasil

Segundo dados divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE, 10% da população com maiores rendimentos concentra quase metade da renda do País, sendo que a renda média de metade dos trabalhadores brasileiros é inferior a um salário mínimo.

O Conselho Federal de Economia se preocupa com o assunto e recentemente lançou a Campanha pela Redução da Desigualdade Social no Brasil, juntamente com a Oxfam Brasil e mais 30 entidades nacionais, como a OAB, CNBB e Auditoria Cidadã da Dívida. O eixo principal da campanha é a mudança do modelo tributário, tendo como inspiração reduzir a tributação sobre o consumo e a produção e aumentar sobre a renda e a riqueza. No Brasil, 72% da arrecadação de tributos estão concentrados sobre o consumo (56%) e sobre a renda do trabalho (16%), ficando a tributação sobre a renda do capital e a riqueza com apenas 28%, na contramão do restante do mundo. Na média dos países da OCDE, por exemplo, a tributação sobre a renda do capital representa 67% do total de tributos arrecadados, restando apenas 33% sobre o consumo e a renda do trabalho.

Para comentar a questão da desigualdade social no Brasil,, sugerimos como fonte o presidente do Cofecon, Júlio Miragaya.

Júlio Miragaya é doutor em Desenvolvimento Econômico Sustentável e mestre em Gestão Territorial pela Universidade de Brasília (UnB), e especialista em Planejamento Urbano e Regional pelo IPPUR/UFRJ. O economista também é presidente do Instituto Brasiliense de Estudos da Economia Regional (Ibrase) e foi eleito presidente da Associação Nacional das Instituições de Planejamento, Pesquisa e Estatística (Anipes) para o biênio 2016/2017.

