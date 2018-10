Penacova em Noite de Bruxas

Visita Encenada

Dia 31 de Outubro, Quarta-feira, Penacova será "invadida" por estranhas personagens que vão contar três histórias macabras, verdadeiras e que aconteceram em Portugal. Organizada pela Câmara Municipal de Penacova e Teatro Molinum, a atividade tem como objetivos a valorização do património e a comemoração da noite das bruxas.



Dirigida a maiores de 12 anos, a visita terá lugar no centro da Vila de Penacova e começa pelas 20:30h, com grupos de 10 a 15 pessoas de meia em meia hora. O bilhete tem o preço de 2€ por pessoa e é necessária inscrição num dos horários disponíveis.





Junto enviamos o cartaz e fotos de uma atividade semelhante de 2016 na Aldeia de Covelo, Sazes do Lorvão, desenvolvida pelo mesmo grupo de teatro - Visita à Aldeia de Covelo em Noite de Bruxas.