ILGA Portugal divulga resultados do Estudo Nacional sobre o Ambiente Escolar





Lisboa, 20 de junho de 2018 – A Associação ILGA Portugal - Intervenção Lésbica, Gay, Bissexual, Trans e Intersexo lançou hoje os resultados do Estudo Nacional sobre o Ambiente Escolar. A recolha de dados ocorreu no final do ano letivo 2016-2017 junto de jovens LGBTI+ entre os 14 e os 20 anos de idade e os resultados principais estão disponíveis em http://enae.ilga-portugal.pt/

O estudo é uma iniciativa da ILGA Portugal com o apoio da GLSEN (Gay, Lesbian and Straight Education Network), e em parceria com o Centro de Investigação e Intervenção Social do ISCTE-IUL e o Centro de Psicologia da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto.

Os dados parecem indicar que em muitas situações as escolas não constituem de facto espaços seguros, e onde atitudes e comentários negativos, insultos e experiências de assédio e mesmo violência ocorrem com demasiada frequência. Por outro lado, parece existir uma relação entre o apoio efetivo ou sentido por parte da comunidade escolar (através de atitudes face à discriminação, linguagem, recursos e políticas educativas), e as experiências de discriminação, sentimento de pertença e absentismo de estudantes LGBTI+.



De um modo geral, as experiências partilhadas por 663 jovens que se auto-identificam como LGBTI+ indicam que quanto mais inclusiva e aberta à diversidade for a escola, menor parece ser a prevalência da discriminação, assim como o seu impacto, o que parece evidenciar a necessidade de investir em mais recursos, mais formação especializada, mais sensibilização e mais capacitação de jovens e pessoal docente e não docente contra a discriminação em função da orientação sexual, identidade ou expressão de género e características sexuais.





