Sessão de Solidariedade com a América Latina

O Conselho Português para a Paz e Cooperação (CPPC) convida, todos os amantes da paz e da solidariedade para a Sessão de Solidariedade com a América Latina, que realizará no próximo dia 7 de Junho, pelas 18h, na Casa do Alentejo em Lisboa.



Esta sessão terá como oradores Ilda Figueiredo, Presidente da Direcção Nacional do CPPC, Augusto Fidalgo, Presidente da Associação de Amizade Portugal-Cuba e Luís Carapinha do CPPC. A sessão contará ainda com a presença de representações diplomáticas, e organizações da região.



Contamos com a vossa presença.



Direcção Nacional do CPPC