Flávio Silva apurado para o concurso Chef Cozinheiro do Ano 2019

Nos últimos anos, o Chef Flávio Silva tem dedicado o seu trabalho a elevar a gastronomia do Interior e da região Centro à alta cozinha.

Atualmente a liderar a cozinha do Restaurante "O Buke" do Villa Pampilhosa Hotel, na Pampilhosa da Serra, o Chef Flávio Silva, natural de Meirinhas, concelho de Pombal, foi apurado, esta terça-feira, dia 26 de março, para o concurso Chef Cozinheiro do Ano (CCA) 2019.

O Chef, que nos últimos anos tem dedicado o seu trabalho a elevar a gastronomia da região Centro à alta cozinha, irá competir com 17 colegas de profissão nas fases regionais do mais antigo concurso de chefes de cozinha em Portugal, que celebra este ano a sua 30ª edição. A competição é organizada pela Inter Magazine e tem como objetivo valorizar a profissão de cozinheiro, contribuindo para a dignificação da cozinha portuguesa.

Neste concurso, podem apenas participar os cozinheiros profissionais, em atividade em Portugal, com mais de 25 anos de idade ou com mais de 5 anos de experiência profissional comprovada.

O vencedor, para além de se juntar ao restrito Clube CCA, composto por todos os Chefes Cozinheiros do Ano, receberá:

- um cheque Makro de 1.000€ (Valor monetário);

- uma viagem Estrella Damm a Barcelona para participar numa Apresentação de Ferran Adriá, com visita aos restaurantes de Ferran e Albert Adrià e jantar no famoso Tickets. Inclui ainda uma visita à fábrica da marca;

- uma viagem Rational à Alemanha, para visita à sua fábrica.

O concurso será composto por 3 etapas regionais, entre os meses de Abril e Maio, e a Final Nacional, bem como a festa de celebração das 30 edições, terão lugar em Novembro, no Porto.

No seu perfil de Facebook, Flávio Silva agradeceu à sua equipa, num tom emocionado por "estar neste lote de luxo" a representar "o Interior de Portugal". "Agora é só cozinhar... a luta continua... insistir e insistir, pois no Interior também é possível", referiu o Chef, demonstrando a sua perseverança e amor pela região da Pampilhosa da Serra.

Além de formador de diversos cursos profissionais e licenciaturas, o Chef Flávio Silva criou um projeto pessoal - FS Bombons - no qual apresenta o chocolate harmonizado com produtos regionais como o mel, a flor de sal, e outros. Flávio Silva é ainda embaixador da Loja de Sal, Rede de Aldeias de Xisto, Dulcis e OFFE - Organização Funcional de Feiras e Eventos.

Recordamos que o Chef Flávio Silva fez parte da comitiva que acompanhou a Seleção Nacional de Futebol ao Mundial de 2018, na Rússia. Nos últimos meses, também tem acompanhado a Seleção Sub-21.

O Chefe Cozinheiro do Ano 2019 conta com o Patrocínio Principal da Makro, da Brasmar, da Estrella Damm e da Icel. Os Produtos Oficiais são a Carne de Coelho, o Arroz Bom Sucesso, a Lava e a Seafood From Norway, sendo a Jaleca Oficial a Prochef. Tem como Parceiros a Bonduelle e a Rational, e conta ainda com o apoio da Teka. A nível institucional possui o apoio das Escolas do Turismo de Portugal, ACPP, Rede-T e Chaîne des Rôtisseurs. A Organização cabe à Inter Magazine.

Lista de Chefs apurados ao CCA 2019:

Norte/Centro

António Sousa - Hotel Casa Da Calçada Relais Châteaux

Elísio Bernardes - Natural Group

Ilídio Simões - Curia Palace Hotel

Marco Valente - Hotel Crowne Plaza Porto

Flávio Silva - Villa Pampilhosa Hotel

António Queiroz Pinto - Restaurante de Tormes

Lisboa

Pedro Resende - Atelier Henrique Sá Pessoa

Duarte Madeira - Pestana Palace

Elísio Milheiro - Bica do Sapato

Ricardo Leite - Restaurante Loco

Ghenadie Carp - Marriott Praia d'El Rey

Bruno Ribeiro - 1300 Taberna

Sul/Ilhas

Wilson Costa - Hotel Vale D´Oliveiras Resort & Spa

Eduarda Silva - Grand Hotel Açores Atlântico

Rafael Costa - Real Bellavista Hotel & Spa

Ricardo Luz - Restaurante Bon Bon

João Pedro Santos - The Yeatman

António Pedro Fernandes - Jase Hotels & Resorts - Porto Royal Bridges

Suplentes

Daniel Sequeira - Quinta do Gradil

Eulitério Assunção - Restaurante Granada

Rúben Santos - Restaurante "O Paparico"

Miguel Silva - Palace Hotel do Bussaco

