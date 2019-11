XXXIII Feira Internacional de Minerais, Gemas e Fósseis

5 - 8 dezembro 2019

Rua da Escola Politécnica, 58 | 1250-102 Lisboa, Portugal

Tel.: 21 392 18 08 | e-mail: geral@museus.ul.pt www.mnhnc.ulisboa.pt

Este evento, que constitui desde 1988, uma grande festa do Museu e uma marca na vida cultural da cidade, reúne coleccionadores e comerciantes de minerais, gemas e fósseis, oriundos de vários países da Europa, bem como um vasto público, representado por milhares de visitantes, que tem aqui uma oportunidade ímpar de adquirir ou simplesmente deleitar-se com a observação de exemplares únicos. Como habitualmente, paralelamente à Feira, terá lugar um programa complementar de actividades de divulgação cultural e científica destinadas a jovens e adultos, este ano sob o tema geral "Os Minerais e a Tabela Periódica".

HORÁRIO: (entrada livre)

5 dezembro - das 15.00 h às 20.00 h

6 e 7 dezembro - das 10.00 h às 20.00 h

8 dezembro - das 10.00 h às 18.00 h

PROGRAMA DE CONFERÊNCIAS

Tema: "Os minerais e a tabela periódica"

A relação histórica entre a Química e a Mineralogia é muito grande, a ponto de, no passado, se confundirem. Quase todos os elementos químicos naturais ocorrem em minerais. De entre estes, alguns, poucos, são elementos nativos: diamante e grafite, metais preciosos, cobre, bismuto, antimónio, arsénio e alguns mais. Só alguns destes são abundantes na crosta terrestre sob a forma nativa (sem se combinarem com outros elementos), pelo que a tabela periódica teve de esperar pelo estudo químico dos minerais, com a decomposição dos mesmos nos seus elementos constituintes. Este processo foi lento e desigual, deixando alguns elementos por descobrir (ou extrair) durante longo tempo. Isto levou a um dos factos mais notáveis no desenvolvimento do conceito da Tabela Periódica, principalmente devido a Dimitri Mendeleev: este autor deixou posições vazias na Tabela, prevendo que os seus ocupantes viriam a ser descobertos posteriormente (germânio, gálio e escândio, entre outros, descobertos em argyrodite, esfalerite e gadolinite, respectivamente).

No Ano Internacional da Tabela Periódica, as conferências da Feira não deixarão de contar algumas destas apaixonantes histórias.

6 dezembro - 16.00h

Tabela Periódica: a obra-prima de Dimitri Mendeleev

Orador: Professora Maria José Lourenço

(Ciências ULisboa/Departamento de Química e Bioquimica)

7 dezembro - 16.00h

Minerais, Elementos e a Tabela Periódica

Orador: Professor Fernando J.A.S. Barriga

(Ciências ULisboa/IDL)

8 dezembro - 16.00h

O silício na Mineralogia

Orador: Professor A.M. Galopim de Carvalho

(Ciências ULisboa/Museus)

Contacto: Prof. Fernando Barriga, 919906338