Verdes: "Comboios a rolar, Portugal a avançar"

Portalegre

Um ano depois, Os Verdes assinalam o regresso do transporte de passageiros à Linha do Leste e continuam a luta por mais comboios

Um ano depois, Os Verdes assinalam a reposição do transporte de passageiros à Linha do Leste entre o Entroncamento e Badajoz, com uma viagem de comboio.

Esta iniciativa terá lugar na Amanhã, quarta-feira, dia 29 de agosto, e não visa apenas comemorar esta melhoria, para a qual Os Verdes deram um contributo inegável, mas também dar continuidade à luta exigindo a implementação de mais horários, e alargando a oferta de serviços, por forma a melhor servir a população e o desenvolvimento do distrito de Portalegre.

Esta viagem pela Linha do Leste integra-se numa campanha mais vasta em defesa da ferrovia que Os Verdes vão promover, intitulada "Comboios a Rolar, Portugal a Avançar", que teve início na terça-feira dia 28 de agosto, com uma visita ao Pólo Oficinal da EMEF e às áreas de parqueamento de material circulante inoperacional no Entroncamento, e que se prolonga até à Semana Europeia da Mobilidade.

Vimos convidá-lo a participar connosco na viagem no comboio na Linha do Leste, podendo juntar-se no Entroncamento, ou em qualquer outra estação da linha, ou a comparecer nos locais onde serão feitas declarações à imprensa.

Declarações à imprensa:

09:30h - Estação do Entroncamento (junto à automotora)

12:50h - Elvas (estação ferroviária)

16:23h - Portalegre (estação, no regresso)

O Partido Ecologista Os Verdes