Finalização do Laboratório Cidade / Arquivo do ciclo O QUE É O ARQUIVO? e continuação das sessões de trabalho em Marvila

O Laboratório Cidade/Arquivo | Espaço Expectante decorreu na Biblioteca de Marvila entre 15 e 17 de Maio e contou com 3 mesas de trabalho onde artistas e investigadores de várias áreas trabalharam sobre o encontro entre Cidade e Arquivo. O Laboratório contou com as participações de

Alexandra do Carmo, Ana Alcântara, Carla Filipe, Catarina Alves Costa, Eduardo Ascenção, Fernanda Fragateiro, Joana Braga, José A. Bragança de Miranda, Luís Santiago Batista, Maria Filomena Molder, Paulo Catrica e Susana Ventura ; e registou um total de 250 participantes .

Este foi também​ o último Laboratório do ciclo O QUE É O ARQUIVO?

que surgiu em 2017 com o objetivo de discutir o que é o Arquivo hoje e questionar o seu papel na gestão da memória e na escrita da história. O primeiro Laboratório teve lugar na Fundação Calouste Gulbenkian, esteve concentrado no encontro entre a Arte contemporânea portuguesa e o Arquivo e deu origem à publicação O que é o arquivo? Arte / Arquivo, uma edição bilingue publicada pela Sistema Solar (Documenta); e o segundo, decorreu no ano passado, na Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema, foi sobre o encontro Cinema /Arquivoe os registos estão hoje disponíveis no youtube(plataforma muito discutida durante esse Laboratório).

Tal como nas edições anteriores, os materiais resultantes deste laboratório serão organizados e editados num objecto que se adapte aos seus conteúdos.

Depois de trabalhar sobre a definição contemporânea de Arquivo em Laboratórios onde este foi discutido a partir do contacto com matérias específicas (a da Arte e a do Cinema), este laboratórioCidade/Arquivoacabou por ser uma recapitulação dos anteriores e também uma deslocação.

O Arquivo Municipal de Lisboa - Videoteca vai dar continuidade à reflexão iniciada neste ciclo e continuará a trabalhar sobre o modo como o Arquivo faz e define aquilo que a cidade é e pode ser.

Desde já em duas sessões de trabalho que darão continuidade à discussão que ocorreu neste Laboratório - nomeadamente sobre a relação entre o movimento de patrimonialização e as transformações na habitação da cidade de Lisboa. Estas sessões são nos dias 5 e 26 de Junho na Biblioteca de Marvila, com a participação de investigadores, artistas e moradores.