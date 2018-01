Inauguração da exposição "Artes Mirabilis, Coletiva de Artistas Plásticos Angolanos"

A UCCLA e a Embaixada de Angola em Portugal vão inaugurar no próximo dia 7 de fevereiro, pelas 18 horas, uma exposição de mais de 50 artistas plásticos angolanos e que contará, ainda, com 20 esculturas de grande valor etnográfico, na galeria da sede da UCCLA.

É a primeira exposição que a UCCLA leva a efeito em 2018, homenageando a cultura angolana no início da abertura de um novo ciclo político, económico e social, com os olhos postos no futuro e na entreajuda dos povos de língua oficial portuguesa e nestes, naturalmente, do povo português.

A exposição conta com o apoio de algumas instituições, entre elas a Fundação Berardo, e tem como objetivo divulgar a cultura de Angola, do passado ao presente, assinalando duas datas fundamentais: 4 de Fevereiro (dia do início da Luta armada pela Independência) e o 4 de Abril (Dia da Paz).

A mostra tem como curador o artista plástico angolano Lino Damião.

A exposição estará patente ao público até ao dia 4 de abril.

Morada:

Avenida da Índia, n.º 110 (entre a Cordoaria Nacional e o Museu Nacional dos Coches), em Lisboa

Autocarros: 714, 727 e 751 - Altinho, e 728 e 729 - Belém

Comboio: Estação de Belém

Elétrico: 15E - Altinho

Coordenadas GPS: 38°41'46.9″N 9°11'52.4″W