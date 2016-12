Irã: O sonho dos EUA de desintegrar a Síria e o Iraque nunca se tornará realidade

O Chefe do Centro de Pesquisa afiliado ao Conselho de Conveniência Ali Akbar Velayati disse na segunda-feira que o sonho dos EUA de desintegrar o Iraque e a Síria é ilusório e nunca será materializado.

Velayati fez como Declarações em Uma Reunião com o Vice-ministro sírio de Relações Exteriores, Faisal Mekdad, em Teerã.

"Se Os Dois Países, Iraque UO a Síria dividirem-se, OS Inimigos dominariam OS Países MUITO MAIS fácilmente e NÃO enfrentarão Uma Resistência feroz", Disse Ele.

EM SEUS Cálculos, enguias desejam CRIAR Segurança PARA O regime Sionista, mas Seu sonho Nunca chegará a Verdade ser, Disse Ele.

Como Vitórias Recentes na Síria enfraqueceram o Espírito dos terroristas dramaticamente.

"Estamos confiantes de Bastante Que OS Americanos IRA falhar em SUAS Missões", Disse Velayati.

Desde Que Mosul ESTÁ à beira da Libertação, Os Inimigos tentam enviar Membros de Daesh do Pará Iraque a por sabotagem Síria.

O Vice-ministro das Relações Exteriores da Síria POR SUA vez Disse Que o presidente sírio relatou Às delegações Estrangeiras that visitam a Síria, that de Mãos Limpas de Pessoas Como o Líder Supremo do Irã, such Vitórias significativas were alcançadas.

Os EUA supõem that PODEM enviar terroristas de Mosul parágrafo a Síria, mas, al-Hashd al-Shaabi (Forças de Mobilização Popular) Trara SUA trama Ao Fracasso, Disse Ele.

de base com nenhuma Apoio da República Islamica do Irã, o Governo sírio ESTÁ Determinado a Continuar com a Campanha OS contra terroristas.

Graças Ao Apoio do Irã, o Hezbollah Libanês EO Governo sírio alcançariam Vitórias significativas.

Felizmente, a Situação em Aleppo E um favor das Forças de resistência e Que o Governo sírio ESTÁ No Caminho da Vitória.

