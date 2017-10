Valdeck Almeida de Jesus lança livro na Patuscada em São Paulo

A Editora Patuá e o Patuscada - Livraria, bar & café convidam a todos para o lançamento do livro Trilhos de Minha Trilha, poemas de Valdeck Almeida de Jesus. O evento será realizado no dia 28 de outubro de 2017 (sábado) a partir das 19h no Patuscada - Rua Luís Murat, 40 Pinheiros/Vila Mariana - São Paulo-SP.

A entrada para o evento é gratuita e o exemplar estará à venda por R$ 38,00 (pagamentos em dinheiro e cartões de débito e crédito).

Geilson dos Reis prefacia a obra e a ela se refere assim: "O livro Trilhos de minha trilha é um convite a uma viagem subjetiva que a cada estação uma chegada, anuncia e inicia-se uma nova partida, onde não desejamos chegar a um fim. Já na saída nos envolvemos nos Traçosdesses caminhos da vida e vai tecendo o pensamento poético do objetivo concreto e em palavras forçosas consegue nos fazer saber que já estamos partindo nessa viagem turva onde tudo se esclarece e se escurece a cada rima".

Valdeck Almeida faz um resumo do seu livro: "A vida pode ser vivida de forma singular, egoísta, ou pode ser compartilhada, dividida entre lutas, sonhos, utopias. A poesia que tento construir nesta obra literária é a segunda opção de vida: aquela em que as batalhas e conquistas, bem como as derrotas e choros são de todos. Trilhos de minha trilha demonstra esta caminhada, tentativa, de estar junto, de ser o ombro amigo e de também ser acolhido no ombro disponível. Leitor e leitora poderão trilhar seus próprios caminhos durante a leitura, numa verdadeira viagem em busca de uma sociedade mais justa, igualitária, democrática. Pegue seu vagão!"

O autor: Valdeck Almeida de Jesus é escritor, poeta,

jornalista, ativista cultural e mecenas do Prêmio Galinha Pulando de Literatura desde 2005. Autor de mais de 20 livros, coautor de 150 antologias, tem textos publicados em inglês, português, italiano, alemão, holandês, francês e espanhol. Membro-fundador da União Baiana de Escritores - UBESC e do Fala Escritor (2009), participa de academias de letras e associações de artistas da palavra. Frequentador do Sarau da Onça, Sarau do Gheto, Sarau da Paz, Sarau do JACA, Sarau da Raça, Sarau Urbano e outros, todos na periferia de Salvador-BA, o poeta se alimenta desse caldeirão de palavras e rimas, troca experiências e dá sua contribuição à cena literária baiana.

SERVIÇO

O quê: lançamento do livro "Trilhos de minha trilha", de Valdeck Almeida de Jesus

Quando: 28 de outubro de 2017, às 19hs

Onde: Livraria e Bar Patuscada - Rua Luís Murat, 40 Pinheiros/Vila Mariana - São Paulo-SP.

Quanto: entrada gratuita

Livro: R$ 38,00

Contato para entrevista: 71 99345 5255 - Valdeck Almeida de Jesus

https://galinhapulando.blogspot.com.br/2017/10/valdeck-almeida-de-jesus-lanca-livro-na.html