Descobrir o mundo com o coração Casal português lança-se numa viagem de Volta ao Mundo para promover a tolerância e alertar para as Alterações Climáticas

Carla Mota e Rui Pinto, responsáveis pelo blogue Viajar entre Viagens acabam de anunciar o seu próximo grande projeto de viagens - Descobrir o Mundo com o Coração, uma volta ao mundo durante um ano, em que irão explorar mais a fundo a cultura e as paisagens da Oceânia e das ilhas do Pacífico. O início da viagem terá lugar no final do próximo mês de julho e prolongar-se-á até final de agosto de 2020.

Carla, doutorada em Geografia Física pela Universidade de Coimbra, e especialista em Geomorfologia Glaciar e Alterações Climáticas, e Rui, licenciado em Física pela Universidade de Porto, combinam os seus interesses profissionais e pessoais com a paixão da exploração e divulgação da diversidade cultural e natural do nosso planeta, viajando juntos há mais de 12 anos e criando conteúdo escrito, de fotografia e de vídeo, no blogue Viajar entre Viagens, premiado na BTL, Bolsa de Turismo de Lisboa, e na FITUR, Feira Internacional de Turismo de Madrid. São também autores do livro "Próximo Destino - Viagens de Sonho à medida da sua carteira", em colaboração com a Porto Editora.

Carla e Rui são ambos professores em Escolas Secundárias do Ensino Público em Guimarães. No ano letivo de 2019/2020 vão estar de Licença sem Vencimento para poderem explorar o mundo e prometem regressar mais capacitados e motivados para consciencializar os seus alunos para a preservação do planeta Terra e para as temáticas da cidadania.

Vencedores de uma bolsa de exploração promovida pelo motor de pesquisa de viagens Momondo e pela agência de viagens de aventura Nomad, este casal de aventureiros irá partir à descoberta da região da Insulíndia, que inclui os territórios da Indonésia e Papua Nova Guiné. Lá, desenvolverão um projeto intitulado "4 Elementos", vivendo de perto com quatro tribos nas ilhas de Java, Sulawesi, Molucas e Papua, e partilhando com o público, através da imagem, vídeo e escrita, as histórias que estas culturas tribais milenares nos têm para contar.

Além deste projeto, a viagem de volta ao mundo irá incluir passagem pelas Filipinas, Austrália, Nova Zelândia e vários arquipélagos do Oceano Pacífico, entre eles Vanuatu, Fiji e Polinésia Francesa, incluindo alguns dos países mais afetados pelas alterações climáticas e subida do nível médio das águas do mar, como Tuvalu e Kiribati, e terminará na América do Sul.

Para além da Nomad e Momondo, este projeto conta com o apoio da seguradora IATI Seguros e da plataforma de reserva de excursões, atrações e atividades Get Your Guide.

Para mais informações, visite [http://www.viajarentreviagens.pt,]www.viajarentreviagens.pt ou siga esta aventura no Facebook, Youtube ou Instagram.

Contactos

Carla Mota | 916946623 | carlaalexmota@gmail.com

Carla Mota

Geographer

PhD in Geography and Environmental Studies

Reseacher of CEGOT

Travel leader on Nomad

Travel blogger in Viajar entre Viagens and Wanderers but not Lost

Social Media

Instagram

Facebook

Youtube

Twitter

https://www.youtube.com/watch?v=Leduz-huhek