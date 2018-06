Férias na Ilha de Ser-se

Para Daniela Kern, "gaúchacadêmica"

Descanse seu trabalhismo e suma de circulação. Isso mesmo. Dê no pira. Sebo nas canelas, nas rótulas, nas omoplatas, nas asas da imaginação, nas asas das loucas gastanças, abusando-se das guloseimas de gostosuras free no atacado e no varejo. Todo entrincheirado ser Multitranspolar, Workaholic que seja, tem sequelas em surtos de depressões e síndromes disfarçados de trabalhismo. Ame-se e vá vadiar. Chope, chimarrão, praia ou mato, exercitação de preguiças e gordices. Jazz e blues. Baralho ou Cartas de Tarô. MPB e Bossa Nova. Aeroporto ou pista de esqui. E exercite humor alto astral, top de linha. Bom vc para vc. Lux.

Esqueça-se para que se mereça. Cuide bem de vc com vc em paz sadia. Quem se ama se cuida. Exercite o "Ai que preguiça" uns aos outros, assim como vos amei... Sai estresse, sai cansação, sai mochila de neuras, sublimações, encargos e previsões de logísticas inumanas...

Garre o ermo. Curta o ser de si. Vadeie. Ouça a natureza. Leia o estatuto de sua alma. Finja-se de nuvem e divague, disperse. A paz intima afofa o colo do devir. Bom vc a sós com seu estúdio de brilheza. Saúde a bel prazer e a céu acerto...

Eu mesmo sei alhear-me, para arear-me. Fujo-me fácil. Brinco de pique-esconde na delicadeza da poesia. Finjo-me de alheio, e então me caibo em mim fácil, facinho, tipo "esse lado para cima", ou, "cuidado frágil", almanuvem... em vã, regozije-se. Férias são bênçãos... Orne-se.

Só vidão, ou solidão? Das duas, uma, é mais amiga das tais férias...

As palavras férias, aliás, (sempre no plural em português) vem de vacation, em inglês (cognata de vacaciones, em espanhol, e vacances, em francês) têm origem no latim. As palavras de que derivam, entretanto, são diferentes. Enquanto férias vem de feriae (dias em que os romanos não trabalhavam por razões religiosas ou dedicavam a um santo, por assim dizer), vacation vem de vacationem (lazer ou folga do trabalho), que por sua vez deriva de vacare (vazio, livre). Duas palavras em português, uma comum e outra incomum, também derivam indiretamente de vacare: vácuo (espaço vazio) e vacuidade (qualidade ou estado de vazio, ausência ou falta).

Logo Férias é isso, folgar no vácuo, vadiar, no espaço vazio - longe, distante, no ermo, sozinho, ou não, bem acompanhado faz parte do todo, na soma do sumo, estado de ausência de horário, regra, normal, patrão, atribuições, trabalhos, falta do que fazer propriamente dito, mas com prazer bem lagarteando: "Ai que Preguiça". Lazer a selfie aberto...

Quem com Férias fere, confere, sempre será feriado?

Acordar e, nada. Ar doce ar. Dormir e, nada. Comer, feriar, é só começar. Há Férias que vem pra bem. Tire umas... Vá pra... Você mesma! Caiba nesse viajoso universo todo seu, inteirinho de seu domínio e feição. Pegue cor. Pegue gosto. Viver não é só guerrear, nem só abanar o rabo. O trabalho engorda e faz crescer o patrão, a entidade-totem-árcade. Ai de nós e a mais-valia de ser simples e puro. Sem trabalho exaustivo, compulsivo, nocivo, rotineiro, chato, extenuante, cansativo. No paraíso sempre são férias eternas? Assim nas Férias como no inferno da labuta, já que, curto e grosso, todo trabalho é trabalho escravo, sem tirar nem por. Por isso, lagarteie-se. Farte-se de multipangalaxiais jujubas de todos os tipos, auroras, crepúsculos, beira de rio, beira-mar, canoagem, Submarino Amarelo, Brecht, Neruda, Pessoa... Pessoa? Pés...soam... Já pensou? Cole-se em si, bem descolado... chinelas ao vento...

Nas férias, carnavalize-se. Erre-se pelaí... Palavras ao vento. Afie o gume da sozinhez em paz, sim, é possível ser feliz vc com vc mesmo, ou não faria sentido ser guerreira alada... Pouse um pouco...re-pouse...

Leia mais, creia mais, seja-se mais, exista mais, recarregue as baterias, some a soma, purifique o sumus, caia em si, saia de si, erga as suas mãos para os céus e exercite a máxima frase jecatatuzana ou lupiscínica, de Lobato a Andrade:

-Ai-que-preguiça-se!

Silas Corrêa Leite

#silascorrealeite

De Férias Ninguém é Normal.

