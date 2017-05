Lisboa: Prémio António Sousa Franco 2016

CONCURSO PRÉMIO EUROPEU PROFESSOR ANTÓNIO DE SOUSA FRANCO 2016

Instituído com o apoio da Delegação Socialista Portuguesa no Parlamento Europeu

No dia vinte e seis de maio de dois mil e dezassete, na Reitoria da Universidade de Lisboa, realizou-se a reunião do Júri do concurso "Prémio Europeu Professor António Sousa Franco", edição de 2016.

Presentes: Deputado Ricardo Serrão Santos, o coordenador da Delegação Socialista Portuguesa no Parlamento Europeu,

Professor Doutor Germano Marque das Silva, da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa;

Professor Doutor Jorge Miranda, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

O júri decidiu que os dois melhores trabalhos para atribuição do "Prémio Europeu Professor António Sousa Franco", edição 2016 são:

Categoria FORMAÇÃO:

"A Diretiva 2000/43/CE e o Acórdão do TJUE no Processo C 83/14: uma análise dos avanços no combate à discriminação racial ou étnica na União Europeia"

Autora: MARIANA SCHFHAUSER BOÇON, Licenciada em Direito pela Universidade de Brasília (UnB) e atualmente mestranda em Direitos Humanos na Universidade do Minho;

Categoria INVESTIGAÇÃO:

"O futuro das transferências diretas de sede de sociedades comerciais na União Europeia após os acórdãos National Grid Indus e Vale"

Autor: PEDRO EDGAR MONTEIRO de MEIRELES, mestre em Direito pela Universidade Católica.

A entrega dos prémios realiza-se na Reitoria da Universidade de Lisboa no dia 28 de Junho, pelas 18h.