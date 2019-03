Encontros do DeVir

No próximo sábado, dia 30 de Março, o Festival encontros do DeVIR traz mais um espectáculo em estreia nacional ao Algarve: IBM 1401 - a user's manual (in memoriam),de Erna Ómarsdóttir e Jóhann Jóhannsson, apresentar-se-á às 21h30 no Teatro das Figuras, em Faro.



Um solo icónico da dança contemporânea islandesa por uma das mais destacadas bailarinas da cena europeia, Erna Ómarsdóttir, com música do compositor Jóhann Jóhannsson, autor da banda sonora do filme "A teoria do tudo".



Baseada na história do primeiro computador a chegar à Islândia, em 1964, esta peça combina movimentos de dança contemporânea com uma música inspirada na tecno-nostalgia. Tudo é intenso, estranho, inóspito, desarmante e maravilhosamente humano. Não estamos, mas até poderíamos estar a falar da Islândia, esse país mágico onde tudo nos espera, tal como nesta criação.



IBM 1401 - A User's Manual, foi apresentada pela primeira vez em 2002. No final de 2017, Erna e Jóhann começaram a falar sobre a possibilidade de repor este trabalho e, já as apresentações tinham sido programadas quando, infelizmente, Jóhann Jóhannsson falece em fevereiro de 2018.



Ao repor esta peça, Erna Ómarsdóttir comemora um colaborador e amigo de longa data. É uma oportunidade singular, de ver em palco uma intérprete única, e uma música do outro mundo. IMPERDÍVEL!