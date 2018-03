Novo programa da AMIRT divulga a cidade de Prados

O novo programa de rádio da AMIRT "Cidades Históricas de Minas" divulga nesta semana o município de Prados, no Campo das Vertentes

O Cidades Históricas de Minas é um programa da AMIRT produzindo em conjunto com a Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais e nesta semana vai levar o ouvinte para conhecer o município de Prados, situado no Campo das Vertentes, encravado ao pé da Serra de São José, entre São João del Rey e Tiradentes.

A 200km de Belo Horizonte, tudo começou em Prados por volta do ano de 1704, quando os irmãos Manoel e Félix Mendes do Prado iniciaram ali a exploração do Ouro. Com sua beleza e arquitetura que lembra as vilas portuguesas, a charmosa Prados se destaca pela produção do artesanato em ferro e madeira, com belas luminárias, móveis coloniais e refinados adornos.

Uma das preciosidades de Prados é o cinematográfico distrito de Bichinho, já no caminho para Tiradentes, com suas inúmeras lojas e várias fábricas de artesanato, além do casario preservado, sendo alguns em adobe exposto. Bichinho é um lugarejo que parece parado em um tempo de belezas e histórias.

Prados sempre se destacou pela sua cultura, sobretudo na música, como a corporação Banda-Lira Ceciliana, fundada em 1856, e que até hoje mantém orquestra sacra, banda de música e coral em plena atividade, animando os festejos da cidade e região. Outro destaque de Prados é o atelier Vila Carassa, com a produção de belos e enormes leões em madeira.

Para saber mais sobre Prados, visite o portal: cidadeshistoricasdeminas.com.br. Ou entre em contato com a secretaria de turismo do município, pelo telefone: 32-3353-6388. Programe-se e vá conhecer essa que é uma das mais importantes e preservadas cidades do ciclo do Ouro.

Para ouvir o programa é só acessar o endereço: www.portalamirt.com.br. Para conhecer o portal das cidades históricas de Minas é só acessar o endereço: cidadeshistoricasdeminas.com.br. O Cidades Históricas de Minas tem a produção e apresentação do jornalista Petrônio Souza Gonçalves e os trabalhos técnicos da Agência AMIRT de Comunicação.

Foto: Por Lisses hk - Obra do próprio, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43246238