Adérito Barbosa na Casa de Angola

Com imenso prazer que convidamos a estar presente na apresentação do livro de Adérito Barbosa, autor nascido em Cabo Verde e imbuído do espírito lusófono; aceitou o repto de fazer a apresentação na Casa de Angola desta sua obra.

O evento ocorrerá no dia 2 de Março às 19h.





Pel' A Comissão ad-hoc da Casa de Angola

Eugénia Araújo

Zeferino Boal