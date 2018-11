Eurodeputado José Inácio Faria organizasessão-debate sobre medicamentos online

Eurodeputado José Inácio Faria organiza:

SESSÃO-DEBATE em Coimbra sobre segurança dos doentes no mercado online de medicamentos

O Eurodeputado José Inácio Faria organiza, no Anfiteatro Tomé Pires da Faculdade de Farmácia da Faculdade de Coimbra, uma Sessão-Debate aberta ao público sobre a segurança dos consumidores que adquirem medicamentos através da internet, intitulada "OS SEUS MEDICAMENTOS SÃO SEGUROS? Informação ao público é crucial para a segurança dos doentes no mercado online", a realizar-se dia 3 de Dezembro, segunda-feira, pelas 18:00.



O evento terá as intervenções do Prof. Paulo de Morais, Presidente da Frente Cívica e Vice-presidente da Transparência Internacional de Portugal, do Prof. Mário Frota, Presidente da Associação Portuguesa de Direito do Consumo, de Dr.ª Laura Cigolot, em representação da Aliança Europeia para a Segurança da Farmácia Online (ASOP.EU), bem como as perspectivas do regulador (INFARMED), das farmácias (ANF e AFP), dos doentes (Plataforma Saúde em Diálogo) e dos profissionais de saúde (Ordem dos Farmacêuticos).

A entrada é livre com inscrição prévia online

Depois da aprovação, em 2011, da Directiva Europeia que introduz medidas para impedir a entrada de Medicamentos Falsificados no circuito legal de medicamentos, é preciso voltar a olhar para o assunto e verificar como está a ser implementado o logotipo comum que deve ser utilizado pelas farmácias online. Com o incremento das transacções na internet, estarão os consumidores, que compram os seus medicamentos online, mais seguros do que estavam?

O mercado ilícito de medicamentos tem consequências perigosas tanto no ramo do negócio, por introduzir desvantagens concorrenciais e estar ligado a actividades de corrupção, como implicações potencialmente graves para a saúde dos doentes, uma vez que este circuito passa ao lado das obrigações legais, regulamentadas pela Autoridade do medicamento que atestam a segurança, qualidade e eficácia dos medicamentos em toda a cadeia de valor.

Foto: https://pt.wikipedia.org/wiki/Medicamento#/media/File:Medicamentos.jpg

Gabinete do Eurodeputado em Bruxelas