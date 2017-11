Casa de Angola: Tertúlia

No dia 28 de Novembro daremos inicio a momentos de poesia lusófona na Casa de Angola; estes eventos irão ocorrer com regularidade, no qual participarão declamadores de poesia de diversas origens em Língua Portuguesa.

Todos estão convidados a connosco partilharem estes próximos momentos de convívio. Estamos juntos!



Pel' A Comissão da Casa de Angola

Zeferino Boal