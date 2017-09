Sereísmo vai continuar em alta e ganhar ainda mais os closets femininos

Sócia da Maria Gueixa adianta o que será tendência na moda na primavera/ verão

O inverno acabou e como era de se esperar vem muita coisa boa por aí na moda primavera/verão. Estampas, transparências, a estação mais quente do ano vai abrir 2018 com muito estilo e personalidade. E quem achou que o sereísmo estava chegando ao fim se enganou.

"As tendências são tops e bodys que lembrem lingeries, babados, estampas florais com abstratos, listras, tecidos vazados com diversos desenhos para que o look fique com várias transparências, roupas que marquem a silhueta, jeans bem puídos e destroyed. A novidade fica por conta do sereísmo. Um estilo de vida que ganha cada vez mais os closets femininos. Elementos que remetem ao mar, conchas, escamas, e shape de calda de sereia. Tudo isso faz parte da nossa Coleção Summer 18", adianta Gabriela Frizzera, sócia da Maria Gueixa, marca de vestuário feminino com pontos de venda espalhados por todo Brasil.

Com mais de 200 modelos, a Coleção Verão 18 da Maria Gueixa está bem completa, tem peças pra todas ocasiões, da praia, academia, até uma balada.Tudo que a cliente Maria Gueixa precisa para o seu dia-a-dia. Com o tema Summer Holidays a marca desembarca nas férias de Verão dos sonhos, três destinos superbadalados: Trancoso, Mykonos , e Califórnia .Praias e paisagens paradisiacas refletem nas cores e estampas da Coleção.

"São mais de 15 estampas exclusivas e autografadas com o nome da marca. Florais, Geométricos, Tropicalismo, e muitos tecidos vazados com aplicação em bordados e franjas. Cores pastéis são a escolha para estação. Nossa Coleção de final de ano para as festas de Natal e Ano Novo conta com peças muito ricas para curtir as festas. Os biquínis e maiôs com modelagens perfeitas são peças desejo da coleção", completa a empresária.

Modelo da foto Aline Mineiro

Créditos Maria Gueixa/ Black Comunicação