DISTRITO DE COIMBRA - FIGUEIRA DA FOZ - Amanhã – Iniciativa do PEV - TRANSFORMAR O DESCARTÁVEL EM REUTILIZÁVEL



Nas próximas semanas o Partido Ecologista Os Verdes irá percorrer as praias do distrito de Coimbra com uma campanha denominada "Transformar o Descartável em Reutilizável" alertando para a necessidade de redução dos plásticos, bem como apresentando as respectivas proposta do PEV para a redução dos plásticos.



Os Verdes iniciam esta campanha, amanhã, sexta-feira, 26 de julho, a partir das 11:00h, na Praia de Buarcos, na Figueira da Foz, com uma exposição de plásticos descartáveis e a distribuição de um documento sobre esta temática. Esta acção contará com o candidato do PEV, na lista da CDU (PCP-PEV), à Assembleia da República, pelo circulo eleitoral de Coimbra, Paulo Coelho.



O PEV prestará declarações à comunicação Social, pelas 11:00H, junto à Praia de Buarcos.

Foto: By Dfrg.msc at English Wikipedia - Transferred from en.wikipedia to Commons by Liftarn using CommonsHelper., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11912337