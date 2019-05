Curso de Cerâmica Técnicas de Decoração (Últimas Vagas)





Evento: Formação Modular

Tema: Cerâmica: Técnicas de Decoração

Data: 27 de maio de 2019

Local: Sede do CEARTE - Coimbra



Coimbra, 23 de maio de 2019 – O Centro de Formação Profissional para o Artesanato e Património (CEARTE) irá iniciar na próxima segunda-feira, dia 27 de maio, o curso de formação “Cerâmica: Técnicas de Decoração” (250h).



Este curso decorre de segunda a quinta, das 9h00 às 17h00, até 31 de julho de 2019, e é totalmente gratuito.



Os objetivos do curso consistem em preparar as cores a água e do vidrado cerâmico, pintar e decorar cerâmica, e enfornar e cozer peças cerâmicas.



Os destinatários elegíveis para frequentar a formação são desempregados há menos de um ano, independentemente das habilitações; Cursos de nível 2 - habilitação escolar mínima 6 ano; Cursos de nível 4 - habilitação escolar mínima 9 ano; e ainda desempregados de longa duração, com habilitações iguais ou superiores ao ensino secundário, os quais se encontram mais próximos do reingresso no mercado de trabalho.



As inscrições para as últimas vagas estão disponíveis em www.cearte.pt ou através do telefone 239 497 200.