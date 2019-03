CEARTE mostra que "O amor é azul"

Alvaiázere, 19 de março de 2019 - O Centro de Formação Profissional para o Artesanato e Património (CEARTE) inaugurou ontem a exposição têxtil "O amor é azul" na Biblioteca Municipal de Alvaiázere, que estará patente até dia 6 de abril de 2019, numa iniciativa que conta o apoio fundamental do Município de Alvaiázere.

A exposição, que pode ser visitada de segunda a sexta, das 9h00 às 17h00, e aos sábados, das 9h00 às 13h00, apresenta uma coleção de 13 coordenados que resultam do trabalho desenvolvido pelas formandas do Curso de Educação e Formação de Adultos (EFA) de Modelista de Vestuário, realizado no Pólo do CEARTE em Cabaços (Alvaiázere). Esta mesma coleção desfilou no XVI Concurso Internacional de Criadores de Moda da Gala "Namorar Portugal", no passado dia 14 de fevereiro, em Vila Verde.

Orientado por Esperança Santos (Formadora) e por Vânia João (Designer), este trabalho visa o desenvolvimento da criatividade dos formandos a partir da gramática e das potencialidades de uma das produções artesanais mais representativas e conceituadas em Portugal - os Lenços de Namorados.

Ana Rita Carvalho, Anabela Santos, Benilde Rodrigues, Carla Jerónimo, Cláudia Lourenço, Elisabete Correia, Elisabete Ferreira, Maria de Fátima Marques, Maria Elisabete Gomes, Maria Isabel Maia, Maria Isabel Martins, Maria Manuela de Oliveira e Rosa Maria Ferreira, desenvolveram peças únicas em ganga, tirando partido das várias tonalidades de azul, assim como das várias texturas do tecido. Tendo como inspiração os tradicionais Lenços dos Namorados, as formandas criaram coordenados modernos e urbanos, não descurando o romanticismo dos lenços minhotos.

No dia 1 de abril, por ocasião da Semana de Educação de Alvaiázere, a exposição terá uma visita guiada conduzida pelas formandas que irão explicar o conceito e a técnica de execução dos seus coordenados. Neste dia, terá ainda lugar a cerimónia de entrega dos certificados dos cursos de Modelista de Vestuário (17 formandos), bem como de Licença de condução de Tratores (21 formandos).

SOBRE O CEARTE

O CEARTE é uma instituição pública que, a partir da sua sede em Coimbra e dos pólos em Semide (Miranda do Corvo) e Cabaços (Alvaiázere), desenvolve formação, certificação e apoio técnico em diversas áreas (Património e Artesanato, mas também Hotelaria, Saúde, Multimédia, e outras), num trabalho de parceria com mais de 100 entidades desde universidades a associações de artesãos, passando pelas autarquias, associações de desenvolvimento e IPSS