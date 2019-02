Camarote Axé Brasil festeja Carnaval das antigas na Barra

Salvador ganha novo camarote no circuito Barra/Ondina

O Carnaval de Salvador, maior festa de rua do planeta, ganhou novo espaço no circuito em 2019. Diferente dos demais, o Camarote Axé Brasil irá ressaltar a importância do axé music, ritmo pulsante na Bahia.



A área, que será ambientada para receber mil pessoas por dia, vai celebrar os antigos carnavais do dia 28 de fevereiro a 5 de março, das 15h às 1h30.



O camarote contará com DJ e shows exclusivos todas as noites, com grandes artistas que marcaram o axé das antigas e também com artistas convidados da nova geração musical. Na programação, os cantores Eduardo Ramos, Léo O Novo Som, Hit Hall’s, Kelly Silva, Madina, Pablo Silva, Maylssonn, Mahatma, Djalma Oliveira, Missinho (ex-cantor da Chiclete com Banana), Julinho (ex- cantor da banda Reflexus), Ademar e Furta Cor, Jorge Taime e o DJ Erick Cunha.



O espaço terá serviço open bar com cerveja, vodka, água e refrigerante, praça de alimentação, salão de beleza, spa e espaço para customização de abadás. Os ingressos do primeiro lote variam entre R$190 e R$250 e podem ser adquiridos por meio do site Sympla (https://www.sympla.com.br/camarote-axe-brasil__464096), Balcão de Ingressos (https://balcaodeingressos.com.br/event/camarote-axe-brasil), SafeTicket (https://www.safeticket.com.br/evento/camarote-axe-brasil_3402.html) ou no local.



Localizado no Circuito Dodó (Barra/Ondina), além de superestrutura e visão privilegiada de um dos pontos turísticos mais famoso do país, o Farol da Barra, o Camarote Axé Brasil contará com uma das melhores fachadas do circuito que garante ampla visibilidade ao folião dos trios: parada obrigatória dos artistas do Carnaval da Bahia.



O acesso ao Camarote Axé Brasil é feito exclusivamente pela Av. Almirante Marquês de Leão, 99, no Edifício Farol Praia Center (Barra), facilitando assim o deslocamento com segurança até o local.



Confira a grade de atrações do camarote:



Dia 28/02 (quinta) - Eduardo Ramos e DJ Erick Cunha + participação de Madina, Pablo Silva e Maylssonn



Dia 01/03 (sexta) - Léo O Novo Som e DJ Erick Cunha



Dia 02/03 (sábado) - Hit Hall’s, Kelly Silva e DJ Erick Cunha + participação de Mahatma



Dia 03/03 (domingo) – Djalma Oliveira e DJ Erick Cunha + participação de Missinho (ex-cantor da Chiclete com Banana), Julinho (ex- cantor da banda Reflexus), Ademar e Furta Cor, Jorge Taime e Kelly Silva



Dia 04/03 (segunda) – Eduardo Ramos e DJ Erick Cunha + participação de Maylssonn



Dia 05/03 (terça) - Djalma Oliveira e convidados + DJ Erick Cunha



Ingressos (1º lote):

Dia 28/02 (quinta) - R$ 190

Dia 01/03 (sexta) - R$ 250

Dia 02/03 (sábado) - R$ 250

Dia 03/03 (domingo) - R$ 250

Dia 04/03 (segunda) - R$ 250

Dia 05/03 (terça) - R$ 190



Serviço:

Camarote Axé Brasil - Salvador 2019

Data: 28/2 a 5/03

Horário: 15h às 1h30

Local: Av. Almirante Marquês de Leão, 99, Edifício Farol Praia Center - Barra (Ao lado do Edf. Oceania)

Ingressos: Sympla, Balcão de Ingressos, SafeTicket ou no local

Classificação: 18 anos

Telefone: (71) 99651.4119

Biz Comunicação Integrada



Foto: https://pt.wikipedia.org/wiki/Carnaval_do_Brasil#/media/File:Mangueira_2013_130211.jpg