Brigada do Mar limpa as praias de quatro concelhos da região centro

Praia do Pedrógão, 25 de novembro de 2019 - A Brigada do Mar está de volta às praias dos concelhos da Marinha Grande, Leiria, Pombal e Figueira da Foz para uma acção de limpeza nos cerca de quarenta quilómetros de areal entre São Pedro de Moel e Praia de Lavos.

A descontaminação, a sétima que esta associação ambiental organiza na região, está a decorrer entre 20 e 25 de novembro e já retirou desta extensa faixa de areal cinco toneladas (valor estimativo) de resíduos de grandes dimensões, entre eles duas mil armadilhas para apanha de polvo, embalagens de plástico, redes de pesca, lixo urbano variado, como por exemplo electromésticos, pneus, lâmpadas, botijas de gás.

"Cerca de 80% do lixo encontrado, em volume, provém da actividade piscatória e das embarcações", refere Simão Acciaioli, responsável da Brigada do Mar e coordenador da acção. "Encontrámos também uma quantidade anormal de resíduos coberto de percebes, o que significa que este lixo estava no mar há bastante tempo, além de quinze golfinhos em decomposição e muitas centenas de caravelas portuguesas", salienta.

Pela tipologia e rotulagem é possível atribuir a origem de uma parte destes resíduos. Muito deste lixo tem proveniência na Ásia, norte de África, continente americano e Espanha. No que diz respeito aos resíduos de menores dimensões, sobretudo plástico, algum vem directamente das Estações de Tratamentos de Águas Residuais, como é o caso dos bastões de cotonetes, em grande quantidade.

Uma selecção do lixo encontrado e recolhido nestes concelhos servirá para produzir uma instalação artística. O restante será encaminhado para o circuito de reciclagem e tratamento.

Esta acção de limpeza e descontaminação conta com o apoio de My Planet da Navigator, Yamaha Portugal, Parque de Campismo da Praia do Pedrógão e das câmaras municipais da Marinha Grande, Leiria, Pombal e Figueira da Foz.

A Brigada do Mar tem previstas mais acções regulares de descontaminação desta faixa litoral de maneira a diminuir a quantidade de lixo acumulada.

Sob o lema "indignação com acção", a associação já limpou em Portugal mais de 600 km lineares de costa, retirou mais de 550 toneladas de lixo do areal e com ela colaboraram mais de mais de 6000 voluntários, em mais de 200 dias efectivos de iniciativas de limpeza e sensibilização.

Mais informações em https://www.facebook.com/pg/brigadadomar/