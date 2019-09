'Quem Sabe Meu Nome?' estreia dia 27/09, na Arena Carioca Fernando Torres, no Rio de Janeiro

Espetáculo teatral conta a história do Negro dentro e fora do País, mostrando seu percalço em toda história até os dias de hoje. A direção é assinada por Mayara Tenório e o texto é de Rodrigo Santos, que também atua.

Fotos: Marcelo Hallit

QUEM SABE MEU NOME? Por: Rodrigo Santos



"... Lá fora, se tem onze pessoas na mesa, e uma delas é Nazista, então são considerados onze Nazistas, aqui? Aqui você está numa mesa com um racista, ou você tem que ser supostamente educado e aturar, ou você é chamado deintolerantevitimista..."



Sinopse: As minorias possuem vez e voz em pleno século XXI. Mas será que não estamos esquecendo de ninguém? Somos todos 100% black? Pardo é negro? Falaremos de "colorismo" e encaixes de lutas, essas e entre outras temáticas são abordadas em "Quem sabe meu nome?". Com quem e pra quem estamos lutando? Damos voz a todos? O espetáculo lhe coloca a refletir sobre o seu lugar de luta e os questionamentos sobre a sociedade atual. O espetáculo te coloca dentro de um manicômio onde um ser, se diz negro e a sociedade o impõe Pardo. Com vozes ao fundo, conheça um pouco da história da raça Negra de uma forma literal e saiba o que até hoje sofremos, mesmo que para muitos estejamos apenas vitimizando.

Apoie a peça 'Quem Sabe Meu Nome?'



O espetáculo estreará, porém a produção ainda precisa de ajuda e qualquer quantia já ajuda bastante e, dependendo da ajuda, ainda haverá lindas recompensas.



A pessoa estará ajudando uma causa social e arte em uma tacada só. Ajude a compartilhar também o link da Vakinha. Logo após a estreia, o espetáculo vai rodar o Brasil. #EvoéPraTodosNós



Link para ajudar a Vakinha: http://vaka.me/674925



Currículos



Mayara Tenório (Direção)

Atriz, Diretora, Produtora a artista Paraibana, criada em São Paulo e residente do Rio de Janeiro, tem em sua carreira vastos trabalhos e graduações. Formada como Diretora teatral, pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) desde 2018, e Atriz formada pela escola de Artes César Antônio Salvi de São Paulo - SP, desde 2010, na carreira de Atriz, tem um prêmio de Atriz, trabalhando pela Cia Evoé no Festival Duarte de 2017, encenando Rosa Decotada junto com Rodrigo Santos. Além disso é pesquisadora e oficineira da técnica de Máscara Neutra, sob a pedagogia de Jacques Lecoq, desde 2016, com pesquisas apresentadas na UNA (Universidade Nacional da Argentina, B.A). Fora Teatro, também trabalha com dança, fazendo parte de comissões de frente na Intendente Magalhães e na Marquês de Sapucaí, sendo corpo de baile e até mesmo coreografa chefe. Seu último Trabalho é o Musical Labamba que conta a história do Ritchie Valens, que teve rodagem por estados do Brasil.



Rodrigo Santos (Autor e Ator):

Ator, Diretor, Produtor, Cantor e Intérprete de Escola de Samba, o jovem artista tem sua carreira mais de 30 trabalhos escritos, dentre eles músicas, textos, poemas, etc. Nos palcos tem mais de 20 trabalhos, que o levaram a receber 13 indicações (6 como Melhor Ator, 1 como Melhor Ator Coadjuvante, 5 como Melhor Texto e 1 de Melhor Figurino). Aos 14 anos de idade foi consagrado como o ator mais jovem a concorrer ao prêmio de Melhor Ator no Festival de Teatro do Rio de Janeiro ,(2013), através do musical infantil "O Sapatinho Mágico". E contém 13 prêmios (1 como Melhor Intérprete, 6 como Melhor Ator, 1 como Melhor Ator Coadjuvante, 4 como Melhor Texto e 1 Honra ao Mérito.) Atualmente lançou seu 1° livro "Decifra-me ou Te Devoro", com crônicas, poemas e ilustrações de outros artistas. Proposta de Direção: A corporeidade sempre é a palavra chave e será sobre ela que vamos traçar a trajetória de "Quem sabe meu nome?". Buscando aprofundamento nas danças e no corpo de trabalho de nossos ancestrais escravizados, até os desenhos corporais do povo liberto ao contemporâneo. Como essas estruturas sociais afetaram as transformações corporais e também mentais de nosso povo. Através de um estudo histórico e contemporâneo de fatos ocorridos com nossa raça; nós iremos construir essa corporeidade física e mental de nosso personagem desta forma de trabalho.



História da Cia:

A Cia. Evoé foi fundada no dia 23 de junho de 2012 por Rodrigo Santos, com nome inicial Robarala. No dia 13 de dezembro de 2013, juntamente com Marquinhos Sylvestre, muda-se o nome para Cia. Evoé que é uma companhia formada por amantes do teatro, com o objetivo de mostrar a arte teatral para todas as classes, além de andar lado a lado com o carnaval, com sede em Oswaldo Cruz. A companhia é formada por atores amadores e profissionais com um trabalho interativo com a plateia, sempre buscando agradar todas as idades. Dentro de toda a sua existência, a Cia. Com suas apresentações, rodou vários teatros e estados como Rio de Janeiro, São Paulo e Amazonas... E participando de festivais e mostras obteve 18 Indicações e 27 prêmios.





Ficha Técnica:

Texto e Encenação: Rodrigo Santos

Direção: Mayara Tenório

Cenário e Figurino: Criação Coletiva.

Assessoria de Imprensa: Alex Sandro Gardel

Preparação Vocal: Fgo. Fanini Neves

Maquiagem: Déborah Cabbral

Produção: Evoé's Produção

Produção 021-99207-3767 contatoevoe@hotmail.com



Serviço:

"Quem Sabe meu Nome?"

Data: 27 de Setembro de 2019

Horário: Às 20h

Local: Arena Carioca Fernando Torres

Endereço: Rua Bernardino de Andrade, 200, Madureira, Rio de Janeiro

Ingressos:

R$ 20,00 (Inteira)

R$ 10,00 (Meia)

Classificação: Livre

GSVIP Assessoria:

gsvipassessoria@gmail.com