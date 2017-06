Youtuber Monique Elias fará festão para comemorar seus 36 anos

A youtuber Monique Elias vai comemorar seus 36 anos em grande estilo neste sábado. Ela fará uma grande festa no Condomínio Santa Mônica, na Barra da Tijuca, onde receberá amigos e celebridades.Com carisma e espontaneidade, Monique vem chamando atenção dos internautas em seu programa no canal"No Pique da Nique" no Youtube.

A advogada, especialista em Direito Público, mas que não se sentia feliz exercendo a profissão, é bem versátil em seu canal. Fala desde os desafios de ser mãe de um adolescente até como cuidar do cabelo.

O interesse pelo mundo da beleza e moda surgiu em uma viagem que a empresária fez para o interior da França. "Uma pessoa que estava comigo nessa viagem disse: 'Você deveria investir nisso de dar dicas , dizer como se cuida. Você sabe tantas coisas, devia compartilhar. Cria um blog. E eu curti a ideia, mas sempre atrasava a prática. Até que sozinha resolvi criar o canal e já está em andamento meu blog.", conta Monique que revela também que a ideia de se tornar youtuber é antiga:

"Eu não sabia como fazer, e não queria envolver outras pessoas nisso. Daí procurei um amigo, falei da minha ideia, e ele me indicou um cara, que hoje também é meu amigo. Daí esse meu amigo me filmava e editava os vídeos, mas a pauta, a ideia das edições, é tudo minha! Essa estrutura durou até o quinto vídeo, hoje tenho uma equipe que cuida de mim"

O grande desejo da agora youtuber é ver "No Pique da Nique" fazendo ainda mais sucesso.

"Eu sou uma pessoa que já realizou muito para pouca idade que tenho, então, hoje, meu grande sonho mesmo é ver meu canal bombar", disse a youtubber que se inspira em várias blogueiras:

"Gosto da Lala Rudge, Camila Coelho, Evelyn Regly, umas me inspiram em como me vestir, outras em como agir,cada uma me inspira a sua maneira. Admiro o trabalho delas".

Para quem quer trabalhar com beleza também, Monique aconselha que a pessoa seja ela mesma: "Até porque na minha opinião beleza não é algo ligado tanto a parte estética. Eu vejo beleza por outro parâmetro, aprendi a ver dessa maneira, primeiramente vendo beleza nas diferenças".

Foto Divulgação Black Empreendimentos