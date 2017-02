Construção de bonecos e um debate fundamental no TCSB

O marionetista e aderecista Delphim Miranda regressa esta semana aos Sábados para a Infância no TCSB com uma oficina de construção de bonecos para pais e filhos, a partir de garrafas de água. No mesmo dia, é inaugurada uma exposição de marionetas suas, que ficará aberta ao público até ao final de Março. A programação do fim-de-semana inclui ainda uma nova sessão do projecto "Filosofia para Crianças" e, já amanhã, um importante seminário organizado pela Agência para a Promoção da Baixa de Coimbra, que abordará as estratégias de apoio social nesta zona da cidade.



"Por favor!... Uma água com gás!" é o título da mais recente proposta de Delphim Miranda. O conhecido construtor e manipulador de marionetas, parceiro habitual d'A Escola da Noite nas suas actividades para a infância, vai agora ensinar a construir marionetas de luva reutilizando garrafas de água. A oficina tem a duração de duas horas e visa estimular a imaginação e a expressão plástica das crianças, ao mesmo tempo que sensibiliza miúdos e graúdos para a necessidade e para as potencialidades da reutilização de materiais. Com uma duração de duas horas (entre as 11h00 e as 13h00), a iniciativa destina-se a crianças a partir dos 4 anos, acompanhadas por um ou mais adultos. A inscrição custa 10 Euros (adulto + criança) e pode ser feita pelos contactos habituais do Teatro: 239 718 238 / 966 302 488 / geral@aescoladanoite.pt.

Aproveitando a oportunidade deste regresso de Delphim Miranda e a aproximação do Dia Mundial do Teatro, que se celebra no final de Março, é ainda inaugurada a exposição "A Corte: El-Rei e os seus dignitários (um deles é o Bobo mas eu não sei qual é)", que reúne uma colecção de marionetas de fio construídas pelo próprio artista.



Filosofia para crianças

No mesmo dia, às 15h00, prossegue a oficina "Filosofia para Crianças", dirigida por Celeste Silva e destinada a crianças entre os 8 e os 12 anos, no âmbito da tese de Mestrado que está a desenvolver na Universidade dos Açores. Com participação gratuita, a iniciativa visa a constituição de uma "comunidade de investigação filosófica", estimulando o pensamento crítico, a capacidade de argumentação e a disponibilidade para ouvir e dialogar com "o outro" entre os mais novos. O projecto decorre ao longo do presente ano lectivo, ao ritmo de duas sessões mensais, sempre aos Sábados à tarde. Ao mesmo tempo, terá lugar este Sábado a sessão mensal com os pais das crianças, dirigida por Joana Santos.



Reabilitação Humana do Centro Histórico de Coimbra

Na sexta-feira, dia 24 de Fevereiro, às 19h15, A Escola da Noite acolhe o seminário organizado pela APBC, com o título: "Reabilitação humana do centro histórico de Coimbra: agir para construir um mundo melhor". De acordo com a própria organização, o objectivo é abordar as "situações difíceis que assolam o Centro Histórico de Coimbra e perceber que acções têm sido levadas a cabo para resolver ou minorar o seu impacto no meio onde acontecem". O debate contará com a participação de associações de cariz social (Ergue-te, Associação Integrar, Obra de Promoção Social do Distrito de Coimbra, Cáritas Diocesana de Coimbra e AMI) e outras instituições "que poderão estar envolvidas na solução para os problemas que existem na rede humana e social do Centro Histórico da cidade", como a Segurança Social, o Instituto de Emprego e Formação Profissional e a Câmara Municipal de Coimbra. O programa inclui dois painéis, moderados por Vitor Matos (Presidente da Direcção da APBC) e por João Luis Campos, jornalista do Diário de Coimbra. A entrada é livre.

Coimbra, Teatro da Cerca de São Bernardo