Os Verdes reapresentam o seu projeto que consagra a Terça-feira de Carnaval feriado nacional obrigatório

O PEV entregou no Parlamento, o Projeto-lei que visa Consagrar a Terça-feira de Carnaval como feriado nacional obrigatório.

A terça-feira de Carnaval é culturalmente um dia assimilado pelas pessoas como um verdadeiro feriado, o que tem levado os Portugueses a planearem com tempo "uma saída" com a família nesse dia, tantas vezes até com reservas antecipadas de estadias que é necessário acautelar.

O calendário escolar está organizado no pressuposto do feriado na terça-feira de Carnaval, daí a interrupção do ano lectivo nesse período, as "férias escolares" de Carnaval.

"Os Verdes", através desta iniciativa legislativa, pretendem proceder à alteração do Código do Trabalho no sentido de incluir a terça-feira de Carnaval no elenco dos feriados obrigatórios.

Foto

Por Tamara Kulikova - Obra do próprio, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53481523