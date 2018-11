Adriane Galisteu aparece poderosa em coquetel de clinica estética em SP

No início da noite desta terça-feira (20), um grande coquetel foi realizado para festejar o 16º aniversário da unidade da Clinica Medical Laser, situada no Shopping Granja Viana, localizada na Rodovia Raposo Tavares, em Cotia em São Paulo.



A Médica Proprietária Dra.Silvia Takakuwa, reuniu os funcionários, clientes e amigos, para juntos brindarem com muita champanhe o sucesso de mais um ano de vitórias.



Entre os convidados que marcaram presença, estava a atriz Adriane Galisteu que é a garota propaganda e embaixadora da beleza da rede, e fez questão de participar deste momento tão importante juntamente com a equipe.



Adriane que está atualmente com as madeixas morena no ar na novela das 19h da Rede Globo, "O tempo não para", com a personagem Zelda Larocque, chegou ao local toda poderosa a bordo de um look composto por um mini vestido na cor off white e um sobretudo no mesmo tom, além de uma linda meia calça estilizada que valorizou ainda mais as pernas da beldade, evidenciando toda a feminilidade e a elegância.



Extremamente simpática e atenciosa, a atriz atendeu a todos os pedidos de fotos com os admiradores que estavam no evento, brincou com a diferença das fotos dela que ilustram a decoração do espaço onde a bela estava ainda loira e em seguida brindou ao lado da Dra.Silvia que é proprietária da clinica.



Crédito das Fotos: Renato Cipriano / Divulgação