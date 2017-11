Buscando novos desafios, cantor mineiro Miguel Bruno se muda para São Paulo

O modelo e cantor mineiro Miguel Bruno de 21 anos, do signo de peixes com ascendência em gêmeos, nascido na cidade de Belo Horizonte e apaixonado por astrologia, acaba de se mudar para a cidade de São Paulo em busca de novos desafios profissionais.



O jovem que toca guitarra e piano, está prestes a realizar o seu maior sonho, que é de lançar um trabalho autoral intitulado 'Miguel Bruno EP', o qual será baseado na fase atual de sua vida, que é de poder levar a música as pessoas e faze-las sentirem o que ele sente, com músicas soam que alternativas.



Já na cidade grande, Miguel aproveitou o feriado desta segunda-feira, onde se comemora o Dia Nacional da Consciência Negra, e foi fazer um tour pela Avenida Paulista, considerada o coração financeiro da cidade, onde pode refletir nesta nova fase de sua vida.



"Me mudar para São Paulo, com certeza foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Ter que me acostumar com o clima e com a correria, foi algo bem diferente para mim. Posso dizer que foi algo inesperado, depois de uma breve visita que fiz a São Paulo, em junho passado, não esperava receber o convite de ficar e realmente quando a coordenadora, Milena de Castro, me convidou para estudar na Oficina de Atores - Nilton Travesso, não sabia o que iria acontecer, já que minha carreia de modelo e musical tinham sido definidas lá em Minas Gerais. Não sabia o que iria encontrar aqui em São Paulo, mas aceitei o desafio e por incrível que pareça me senti conectado com a cidade, com as paisagens e as pessoas.



São Paulo tem algo que me chama a atenção, por que possui pessoas de vários lugares, a miscigenação entre os povos é incrível. E isso fez com que a minha mente se abrisse para a arte urbana, fazendo uma mudança positiva, tanto criativa, como de maturidade.



Com certeza sinto falta de Minas, dos meus pais, do pão de queijo (risos), porém nada se compara em estar em uma cidade tão intensa como é São Paulo.



Encontrei pessoas legais, professores e artistas maravilhosos, e atualmente fui chamado para fazer parte da Casting Model; e agora nas vésperas de lançar o meu primeiro EP, não tenho dúvidas de ter feito a opção correta", afirma Miguel.



Para acompanhar a carreira do modelo e cantor mineiro, basta segui-lo no insta @miguelbrunoofficial

Crédito das Fotos: Mateus Okuma / Renato Cipriano - Divulgação