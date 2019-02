Bicampeã do Carnaval de SP, Rainha de Bateria Andréa Capitulino posa de Índia Guerreira

A empresária e musa fitness Andréa Capitulino, é a Rainha de Bateria Bicampeã do Carnaval de São Paulo, onde está indo para o seu terceiro ano consecutivo no posto pela escola de samba Acadêmicos do Tatuapé, à frente dos ritmistas da Bateria Qualidade Especial, comandada pelo Mestre Higor Silva.



Faltando menos de 10 dias o desfile oficial, Andréa se caracterizou de Índia Guerreira para um dos últimos ensaios de sua agremiação.



A beldade optou para a ocasião por um modelito composto por um cavado maiô bordado com delicadas pedras de strass, contendo nas mangas duas compridas capas inteira bordada que caia quase até os pés. O figurino foi feito com o tecido de tule ilusione, o qual causa um efeito de ilusão de que quem o veste não tem nada na pele, deixando transparecias e exibindo parte do corpo. Para completar o look um adereço em forma de cocar contendo penas e uma lança nas mãos.



Provando que está com tudo em cima e pronta para fazer bonito mais um ano durante a folia de momo e assim tentar trazer o caneco do Tricampeonato para a sua agremiação da zona leste da capital paulistana.



Com um corpo escultural e lindas pernas torneadas a mostra, Andréa ficou conhecida pelo famoso bumbum de coração, onde a beldade realiza sua preparação com as técnicas do Emagrecimento Orgânico e a Musculação do futuro.



"Estou muito ansiosa para o desfile e contando cada minuto para chegar o grande dia. Enquanto não chega eu vou curtindo os ensaios de quadra da Tatuapé, pois a energia da escola é incrível, muito mágica, e a comunidade se tornou a minha família, onde tenho um amor imenso por todos!", declarou a majestade.



A Acadêmicos do Tatuapé no carnaval 2019, levará para a passarela do samba o enredo "Bravos Guerreiros: Por Deus, pela honra, pela justiça e pelos que precisam de nós", que está sendo desenvolvido pelo carnavalesco Wagner Santos, e será a 5ª escola a desfilar na sexta-feira, dia 1º de março, durante a primeira noite dos desfiles do grupo especial.



Crédito das Fotos: Renato Cipriano / RZ Assessoria