Clã preparam novo disco de originais e lançam primeiro single no final do mês.



Tudo no Amor é o single de avanço do próximo registo de originais dos Clã. O tema, com música de Hélder Gonçalves e letra de Sérgio Godinho, pode ser ouvido a partir do final da próxima semana.



Cinco anos após o lançamento de “Corrente”, os Clã encontram-se desde meados de 2019 em preparação para o novo disco - cujo lançamento está previsto para a Primavera de 2020 - tendo já apresentado alguns dos novos temas nos últimos concertos ao vivo, no Douro Rock e na Festa do Avante, no Verão deste ano.



O novo projecto pretende dar continuidade a um percurso pautado pela exploração constante de novas abordagens na composição de canções – a cargo de Hélder Gonçalves. As letras são assinadas por colaboradores de sempre, Carlos Tê, Sérgio Godinho e Arnaldo Antunes, outros mais recentes, caso de Samuel Úria, havendo espaço ainda para as primeiras vezes, como acontece com Capicua que estreia neste novo disco a sua colaboração com a banda. Mas as parcerias artísticas não se esgotam na música, este novo projecto contará com uma componente audiovisual muito expressiva, com derivações em vários formatos, entregue às mãos de Vasco Mendes e Joana X. O artista plástico, ilustrador e designer André da Loba assina a identidade e imagem do novo disco.



2019 foi um ano de viragem e mudança na vida dos Clã: para além do início da preparação do novo álbum, no Verão a banda anunciou a saída de dois dos seus membros originais, o baixista Pedro Rito e o baterista Fernando Gonçalves, e a entrada de Pedro Oliveira (bateria) e Pedro Santos ( baixo). Nada como terminar o ano com um vislumbre do que por aí vem.

Mais novidades para breve.





Teresa Sequeira

Força de Produção