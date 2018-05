A integração das crianças e jovens na gestão de catástrofes em debate em Lisboa

Nos próximos dias 22 e 23 de maio o Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa vai receber a conferência final do projeto internacional CUIDAR Culturas de Resiliência à Catástrofe entre Crianças e Jovens. Neste evento, que irá contar não só com uma audiência internacional de decisores, profissionais e investigadores, mas também com alguns dos jovens participantes no projeto, será apresentado e discutido um referencial para a gestão de catástrofes centrado nas crianças em contexto europeu, que irá ajudar todos aqueles que trabalham no campo das emergências a promover o envolvimento de crianças e jovens na redução do risco.

A conferência inicial será proferida pela Professora Lori Peek, Diretora do Centro de Catástrofes Naturais da Universidade de Colorado-Boulder, EUA, e co-autora, com Alice Fothergill, da obra "Children of Katrina", um estudo longitudinal sobre a recuperação de crianças na sequência dessa catástrofe.

O projeto CUIDAR é financiado pela União Europeia através do programa H2020, coordenado pela Universidade de Lancaster, e desenvolvido em parceria com outras cinco instituições de vários pontos da Europa: Save the Children (Reino Unido e Itália), Universidade Aberta da Catalunha (Espanha) Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (Portugal) e Universidade Panepistimio Thessalias, Grécia.

O projeto CUIDAR pretende favorecer a resiliência a situações de catástrofe entre jovens e crianças, através do entendimento das suas perceções de risco, das suas necessidades e capacidades e facilitando a sua comunicação com decisores políticos e agentes da proteção civil. Neste sentido, as equipas de cada país realizaram workshops participativos com crianças e jovens e exercícios de aprendizagem mútua em vários municípios europeus (entre os quais três municípios portugueses), onde as crianças tiveram oportunidade de fazer ouvir as suas ideias e sugestões acerca desta temática.

Pode encontrar o programa do evento aqui: http://cuidarfinale.ics.ulisboa.pt/programme/

E mais informação sobre o projeto aqui: http://www.lancaster.ac.uk/cuidar/pt/