Seminário propõe repensar a divisão das grandes áreas do conhecimento

A divisão do conhecimento em três grandes áreas será tema de um encontro que pretende questionar tal separação e propor um novo formato para ser utilizado nas universidades brasileiras. O seminário (Re)discussão Sobre as Grandes Áreas do Conhecimentoacontece no dia 13 de abril, às 14h, na Sala Alfredo Bosi, no IEA, com transmissão ao vivo pelo site do IEA.

por Fernanda Rezende

Para o organizador do evento, o músico e professor Rubens Russomanno Ricciardi, da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto, a divisão cristalizada do conhecimento em Ciências Exatas, Biológicas e Humanas tem levado, não raramente, a resultados acadêmicos menos fecundos que o desejado, prejudicando o planejamento e a realização das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Além disso, acrescenta, torna ineficiente, em alguns casos, os processos de contratação e avaliação dos docentes, incluindo-se a estrutura dos cursos.

O seminário discutirá as essências das Ciências da Natureza (considerando-se a física, a química e a biologia em suas relações indissociáveis, bem como demais grandes áreas, desde a engenharia até às ciências médicas, em seu evidente carácter teórico-empírico-matemático de pesquisa), dos Estudos Culturais (considerando-se a datação e o relativismo próprio dos estudos antropológico-sociológicos envolvendo as culturas humanas) e, por fim, dos Conhecimentos Artísticos (com suas condições diferenciadas de poíesis, práxis e theoria).

Os participantes tentarão responder às seguintes perguntas:

Podemos dissociar por natureza as questões biológicas das questões ditas das ciências exatas? Existe alguma forma de biologia livre da química e da física? Qual o sentido das ciências exatas?

Até que ponto é válida a concepção de uma grande área de humanidades, com artes e filosofia compreendidas entre os bens culturais? Qual o sentido das ciências humanas ou humanidades?

(Re)discussão Sobre as Grandes Áreas do Conhecimento

13 de abril, 14h

