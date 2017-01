SHARE Algarve - Conferência de Marketing Digital em Vilamoura

Vilamoura, 20 de janeiro de 2017 - A SHARE Algarve - Conferência de Marketing Digital vai realizar-se no dia 4 de Fevereiro de 2017, no Hotel Crowne Plaza em Vilamoura.

Esta iniciativa inédita parte de dois algarvios, Jorge Cabaço e Rita Sampaio, ambos profissionais de Marketing há mais de 10 anos e conta com o apoio de Vilamoura Word.

O objetivo da Conferência é a partilha de conhecimento entre profissionais e empresários, promovendo um debate sobre a evolução e o futuro do Marketing. Na agenda vão estar as mudanças que aconteceram nos últimos anos, e as novidades das principais plataformas digitais.

Os organizadores trazem pela primeira vez ao Algarve nomes relevantes como Ana Mendes (especialista em Facebook), Pedro Caramez (reconhecido entusiasta do LinkedIn) e Marco Gouveia (Formador Google). O programa tem ainda uma componente interativa, através de painéis de discussão e debates, em que os participantes poderão ver as suas perguntas respondidas por alguns dos maiores especialistas a nível nacional.

Facilitando a partilha de conhecimento, os organizadores pretendem dar um contributo para o desenvolvimento da região, juntando alguns dos empresários mais influentes, principalmente do ramo da hotelaria, que tem um papel de destaque nesta primeira edição.

Scott Bennett, responsável de Marketing de Vilamoura World, fará as boas-vindas dos participantes a Vilamoura. "Este encontro vai reunir alguns dos melhores profissionais do marketing digital com conhecimento e experiência prática do que é o mercado e com uma paixão para partilhar", afirma. Bennett considera o seminário "uma primeira oportunidade que se espera que crie raízes em Vilamoura", conclui.

Sobre Vilamoura World:

A Vilamoura World é a entidade master developer que tem por objetivo promover e desenvolver Vilamoura, posicionando o resort como primeira escolha de investimento em ativos imobiliários residenciais e turísticos em Portugal. Detém um banco de terrenos que permite o desenvolvimento de mais de 4.000 unidades habitacionais, residências turísticas, hotéis e áreas comerciais. A Vilamoura World disponibiliza produtos exclusivos, com infraestruturas adequadas ao desenvolvimento de projetos turísticos e residenciais por potenciais investidores que complementam os empreendimentos já existentes, de forma a garantir o máximo retorno de investimento. A Vilamoura World, em conjunto com a autarquia local, oferece também uma gestão abrangente, sustentável e de longo-prazo de toda a área do resort, garantindo aos seus 10.000 habitantes permanentes e mais de 500.000 visitantes anuais uma qualidade ímpar. É também a operadora da Marina de Vilamoura, a maior de Portugal com 825 amarrações e detentora do galardão 5 Âncoras de Ouro.

www.vilamouraworld.com