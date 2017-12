Mc Livinho e Mumuzinho agitam Baile do Presidente

A edição da festa acontece mais uma vez em Santos no próximo sábado

Um dos funkeiros de maior sucesso da atualidade, Mc Livinho será uma das principais atrações do Baile do Presidente, que acontecerá em Santos no próximo sábado, 23 . A festa também terá shows de Mumuzinho , Dilsinho , LIvinho, Mc David e Ed show.

O Baile do Presidente nasceu quando um grupo de amigos decidiu realizar um evento para um conhecido frequentador da noite paulistana, conhecido como O Presidente. A ideia era presenteá-lo com uma superfesta, uma vez que era sempre ele o líder nas organizações de festas memoráveis que chegavam a durar finais de semana inteiros.

Acreditando que seria um sucesso, reuniram convidados tops, convocaram lindas mulheres, amigos do mundo artístico, da música, do futebol, da televisão, entre outros e assim restringiram à apenas convidados mais próximos. Uniram-se a bandas e Djs de primeira - que queriam estar junto ao Presidente - para curtir em um lugar que fosse paradisíaco, glamouroso e bem localizado. O êxito foi tamanho que a festa passou a ser anual.

Os pedidos eram tantos que chegou ao formato atual, com bandas e DJs residentes, além de grandes shows ao vivo de artistas renomados.

Serviço :

BAILE DO PRESIDENTE

23 de dezembro às 22:00 a 24 de dezembro às 6:00

Mendes Convention Center

Av. Francisco Glicério, 206, 11065-400 Santos