Yuri Graneiro: Festas Juninas

As melhores festas juninas do Brasil nas lentes do talentoso fotógrafo de moda e cultura Yuri Graneiro

Chegou uma das épocas mais esperadas e mais animadas do ano. Nos meses de junho e julho, acontecem as famosas festas de São João por todo o Brasil. Diversão, quadrilha, comidas típicas e muita festa. Você deve se perguntar: ''Onde eu posso encontrar a melhor festa de Junina do Brasil? Foram essas questões que motivaram o fotógrafo de moda e cultura popular, Yuri Graneiro, a percorrer durante alguns anos todo o norte e nordeste do Brasil a fim de registrar cada detalhe das principais festas juninas.

O São João de Campina Grande (PB) e o de Caruaru (PE) são duas festas que acontecem na mesma época, e disputam entre si o título de melhor festa de São João do Brasil. Organizada pela prefeitura de cada uma dessas cidades. No ano passado, Caruaru contou com a participação de grandes artistas e grandes atrações, como por exemplo: casa do boi, tira-teima, teatro de garagem Mamusebá, casa do pife, casa dos artistas, rezadeira da cigana, da parteira, da fogueira, do pai de santo. E artistas como Nando Cordel e Elba Ramalho. Assim como Campina Grande, que exibe no parque no povo uma cidade cenográfica com diversas réplicas de prédios históricos da própria cidade. Lá você encontra a cidade das casinhas, uma capela e um coreto. Encontra também diversos artesanatos feitos com a matéria típica da região, estopa, barro, bucha vegetal, madeira, tecido, couro, etc.

O renomado fotógrafo, que já percorreu o mundo registrando diversos lugares e celebridades, registrou imagens incríveis de todo o evento, bandeirinhas, bandeirões, ruas, avenidas, lojas e praças, que são tomadas por adereços, enfeites que criam todo o clima de alegria e festa. Tudo cheio de detalhes e peculiaridades, além da incrível queima de fogos. Não posso deixar de citar as danças de quadrilha e o famoso arrasta pé que contagia a todos a sua volta.

Se Graneiro, que é um estudioso de cultura popular, pudesse classificar qual a melhor festa entre Campina Grande e Caruaru, ele não conseguiria, pois não tem. Cada uma delas tem a sua particularidade, e sua excentricidade. O São João de Campina Grande e Caruaru conquistaram não só o fotógrafo, mas pessoas de todo o Brasil e até do mundo, que garantem que quem conhecer cada uma dessas festas não vai se arrepender, pelo contrário, todo ano o dilema vai ser em qual dessas festas você vai, se é a de Caruaru ou a de Campina Grande. Mas isso é outra história.