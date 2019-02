Pela paz: Solidariedade com a revolução bolivariana



Participa! Divulga!

Ato político-cultural

22 de Fevereiro - 18h

Voz do Operário - Lisboa

Colocando a defesa da paz como uma questão premente face à ameaça reiterada por Trump de agredir militarmente a Venezuela e o povo venezuelano, organizações promovem um ato político-cultural no próximo dia 22 de Fevereiro, com inicio às 18h00, na Voz do Operário, em Lisboa.



Participarão solidariamente neste ato artistas como, 'El Sur', 'Freddy Locks', Jorge Rivotti, Sebastião Antunes e ainda Tiago Santos e Sofia Lisboa e poderão ser ouvidas intervenções de Ilda Figueiredo, presidente do Conselho Português pela Paz e Cooperação, de Augusto Praça, membro do Comissão Executiva da CGTP-IN, da Ex.ma Senhora Mercedes Martinez, Embaixadora da República de Cuba e do Ex.mo Senhor Lucas Rincón, Embaixador da República Bolivariana da Venezuela.



A defesa da paz, a solidariedade com a Revolução bolivariana é tão mais importante quando sobre a Venezuela se abate uma operação de ingerência e agressão, sustentada numa ampla campanha de desinformação que deliberadamente esconde que na raiz de dificuldades sentidas pelo povo venezuelano - que atingem também a comunidade portuguesa na Venezuela - está um feroz e desumano bloqueio económico e financeiro promovido pela Administração Trump.



A Venezuela e o povo venezuelano têm sido vítimas da acção desestabilizadora dos EUA e da extrema-direita venezuelana - responsáveis por recorrentes golpes de Estado, boicote económico, acção de violência e terrorismo, destruição de infra-estruturas e bens públicos e recusa de participação em eleições (em 20 anos, realizaram-se 25 actos eleitorais na Venezuela) e recusa do diálogo -, que não aceitam que o povo venezuelano possa decidir soberanamente o seu caminho de desenvolvimento e progresso social.



Não a novas 'Cimeiras das Lajes', reuniões da NATO ou encontros bilaterais em Washington, em que Governos portugueses sejam cúmplices e co-responsáveis pela desestabilização e a agressão contra Estados soberanos e os seus povos.



Não mais golpes de Estado fascistas - como contra o Chile de Salvador Allende!



Não mais guerras de agressão - como contra a Jugoslávia, o Iraque, a Líbia, a Síria ou o Iémen!



Pela paz e pelo respeito da soberania e independência da Venezuela!





Organizações promotoras (até o momento):



A Voz do Operário

Associação Conquistas da Revolução

Associação de Amizade Portugal - Cuba

Associação de Cubanos Residentes em Portugal

Associação Intervenção Democrática

Associação Portuguesa de Amizade e Cooperação Iúri Gagárin

Associação Portuguesa de Juristas Democratas

Colectivo Latino-americano e Caribenho de Jornalistas e Escritores

Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional

Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos

Confederação Portuguesa das Colectividades de Cultura, Recreio e Desporto

Confederação Portuguesa de Quadros Técnicos e Científicos

Conselho Português para a Paz e Cooperação

Ecolojovem - Os Verdes

Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgicas, Químicas, Eléctricas, Farmacêutica, Celulose, Papel, Gráfica, Imprensa, Energia e Minas

Federação Portuguesa dos Sindicatos de Comércio, Escritórios e Serviços

Juventude Comunista Portuguesa

Movimento Democrático de Mulheres

Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal

Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins

Tirem as Mãos da Venezuela

União de Resistentes Antifascistas Portugueses

União dos Sindicatos de Aveiro

União dos Sindicatos de Lisboa

União dos Sindicatos do Distrito de Leiria