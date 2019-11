Negros no pano de boca do Theatro Municipal



Logo após concluir em Paris a pintura do pano de boca do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, em 1907, Eliseu Visconti organizou na capital francesa uma exposição para mostrar a grande tela, cujo tema era “A influência das artes sobre a civilização”.

Terminada a exposição, Visconti sofreu pesadas críticas publicadas na imprensa do Rio de Janeiro, estimuladas por alguns brasileiros residentes em Paris, insatisfeitos pela presença de negros entre os figurantes do povo retratados no painel, o que nos diminuiria aos olhos dos estrangeiros que viessem a frequentar o Theatro (acima, detalhe do pano de boca).



Visconti, ao desafiar o preconceito, colocava-se à frente de seu tempo, incluindo o negro na ornamentação da mais importante casa de espetáculos do País. Tinha sua convicção anotada em pequeno caderno de notas: “A figura da arte arrastando a civilização. Homenagem à arte e à beleza… Todas as artes, todas as classes sociais vêm trazer o seu tributo.”

O pano de boca jamais seria alterado.



Mais sobre o pano de boca em

https://eliseuvisconti.com.br/theatro-municipal-pano-de-boca/