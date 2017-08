Nova greve no «call center» da Luz Saúde em Vila Nova de Gaia

Os trabalhadores do call center da Luz Saúde no Hospital da Arrábida, em Vila Nova de Gaia, voltam à greve contra a transferência para a Póvoa de Varzim, na próxima segunda-feira.

O protesto segue-se à greve do mês passado, em que todos os trabalhadores que não aceitaram a transferência que o grupo Luz Saúde quer impor participaram. A empresa argumenta que vai concentrar a actividade de call center na unidade da Póvoa de Varzim, o que o Sindicato da Hotelaria do Norte (CGTP-IN) afirma não corresponder à verdade, já que se irá manter em funcionamento o call center no hospital do grupo em Guimarães.

Os trabalhadores que estão actualmente no Hospital da Arrábida, em Vila Nova de Gaia, seriam forçados a deslocações diárias de 40 quilómetros, para a Póvoa de Varzim, sem «transportes públicos acessíveis e com horários adequados da estação do metro da Póvoa de Varzim» para o novo local de trabalho, caso aceitassem a transferência. O sindicato informa que os operadores de call center já responderam às cartas enviadas pela empresa, recusando a transferência.

A estrutura sindical denuncia que a mudança do local de trabalho implicaria «sair de casa às 5h30» e regressar «depois das 19h». No caso de uma trabalhadora, a alteração obrigaria que «uma mãe com um filho de meses seja obrigada a deixar de amamentar o filho», em comunicado à imprensa.

Na próxima segunda-feira, dia 21, os trabalhadores vão concentrar-se em protesto junto à entrada da unidade hospitalar da Luz Saúde, em Vila Nova de Gaia, a partir das 8h.

Foto: O Hospital da Arrábida é uma das sete unidades hospitalares privadas da Luz SaúdeCréditos/ portugalio.com

