Ministro da Justiça faz primeira visita brasileira de alto nível a Belarus

O ministro da Justiça do Brasil, Torquato Jardim, realizou a primeira visita oficial brasileira de alto nível à República de Belarus, entre domingo (17) e quarta-feira (19).

Em reunião nessa terça-feira (18) com o ministro da Justiça belarusso, Oleg Slizhevski, foram assinados acordos de cooperação entre os poderes judiciários dos dois países, entre eles a assistência judicial recíproca em assuntos penais e um memorando de interação.

Segundo o canal belarusso TVR, o acordo de assistência mútua permitirá a tomada de medidas para a condução dos casos, estabelecer e retirar os produtos do crime, obter testemunho, realizar exames de especialistas, inspecionar a cena dos crimes e fornecer assistência legal nos dois países.

Por sua vez, o memorando de interação entre os dois ministérios de Justiça prevê a realização futura de eventos conjuntos e a troca de informação sobre as direções da atividade ministerial, de acordo com a agência BelTA.

Em seu último dia no país europeu, Jardim também se reuniu com o vice-ministro de Relações Exteriores de Belarus, Oleg Kravchenko. Eles discutiram assuntos pertinentes a atual relação bilateral entre os dois países, especialmente a expansão do enquadramento jurídico.

O Ministério de Relações Exteriores de Belarus mostrou seu interesse em uma maior cooperação para estabelecer um diálogo mais próximo e parcerias estratégicas em todos os níveis.

Pravda.Ru