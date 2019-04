A Formação Profissional é a formação do futuro

"Lentamente, a Formação Profissional está a deixar de ser encarada com preconceito, como uma segunda escolha (alternativa ao Ensino Superior), podendo ser sinónimo de um futuro de sucesso profissional", defende Luís Rocha, Diretor do CEARTE.

Coimbra, 11 de abril de 2019 - O Centro de Formação Profissional para o Artesanato e Património (CEARTE) esteve presente na Futurália, a maior Feira de Educação, Formação e Orientação Educativa em Portugal, que decorreu entre os dias 3 e 6 de abril, na FIL - Feira Internacional de Lisboa.

Com mais de 80.000 visitantes e 550 expositores (entre escolas profissionais, centros de formação e instituições de ensino superior), o CEARTE teve a oportunidade de divulgar a sua oferta formativa com um stand e oficina inseridos no espaço institucional do IEFP,IP.

De entre as centenas de formações disponíveis no CEARTE, o principal enfoque residiu no curso de Conservação e Restauro, devido ao seu caráter único no país e de qualidade técnica superior.

No stand do CEARTE, os visitantes puderam apreciar uma exposição de trabalhos deste curso, assistir a demonstrações das técnicas de douramento de arte sacra, com folha de ouro e folha de ouro e prata, e, ainda, experimentar a técnica de esgrafitado em peças de madeira. Paula Cavaleiro, ex-formanda do CEARTE e atualmente a criar uma empresa em Coimbra nesta área, foi a responsável pela apresentação ao público, contribuindo com o seu testemunho enquanto ex-aluna, especialista e empreendedora.

Além da qualidade da formação sobejamente conhecida em áreas como o Restauro do Património, Cerâmica e Vidro, Têxteis e Moda, os visitantes da feira puderam ainda conhecer os cursos que vão iniciar em setembro no Pólo do CEARTE localizado em Semide: Cozinheiro/a, Cozinha/Pastelaria, e Restaurante/Bar. Os cursos são dirigidos a jovens entre os 15 e os 24 anos, conferem equivalência ao 9º ou 12º ano e garantem estágios em hotéis e restaurantes de renome em todo o país.

Para Luís Rocha, Diretor do CEARTE, "as centenas de jovens, pais e professores que passaram pelo stand do CEARTE para saber mais informações, esclarecer dúvidas e participar nas atividades, são a prova de que, lentamente, a Formação Profissional está a deixar de ser encarada com preconceito, como uma segunda escolha (alternativa ao Ensino Superior), podendo ser sinónimo de um futuro de sucesso profissional para os adultos de amanhã".

A oferta formativa do CEARTE pode ser consultada em detalhe em www.cearte.pt