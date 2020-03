«Teatro Aberto em Casa» para continuar a desfrutar da arte de representar

O Teatro Aberto disponibiliza online seis peças representadas nas suas temporadas, na iniciativa «Teatro Aberto em Casa», até 29 de Abril.

Créditos/ Teatro Aberto

A Mentira, de Florian Zeller, abriu ontem à noite este ciclo do Teatro Aberto, e ficará disponível até 25 de Março, através da página online desta companhia de Lisboa.

Suceder-se-ão A Verdade, também de Florian Zeller, de 26 de Março a 1 de Abril, Vermelho, de John Logan, de 2 a 8 de Abril, Noite Viva, de Conor McPherson, de 9 a 15 de Abril, O Preço, de Arthur Miller, de 16 a 22 de Abril, e Amor e informação, de Caryl Churchill, de 23 a 29 de Abril.

As duas primeiras peças deste ciclo são protagonizadas por Joana Brandão, Miguel Guilherme, Patrícia André e Paulo Pires, e foram estreadas no Teatro Aberto em Dezembro de 2018, de modo a estabelecer um contraponto de relações familiares, entre dois casais de amigos.

«Põem-se as variáveis do que será verdade e do que será mentira à discussão, e demonstra-se como a arte de representar se pode desdobrar em múltiplos sentidos», disse então a companhia.

Todas as peças integradas neste ciclo foram encenadas por João Lourenço, estiveram em cena no Teatro Aberto, em Lisboa, em temporadas recentes, durante as quais foram feitas as gravações, e mobilizaram actores como António Fonseca, João Perry, Marco Delgado, São José Correia, Rui Mendes, Vítor Norte, António Fonseca e João Vicente, Ana Guiomar, Francisco Pestana, Irene Cruz, Melim Teixeira, Paulo Oom, Rui Neto e Teresa Sobral.

As peças serão transmitidas sempre às 21h, em www.teatroaberto.com

«O Teatro acontece ao vivo. Os registos não são teatro. São um abraço da equipa do Teatro Aberto aos nossos espectadores que estão em casa», escreve a companhia, no seu site, com a preocupação de fazer com que os «que gostam de teatro não fiquem privados desta arte».

«Estamos certos de que os nossos espectadores gostarão de relembrar estas peças», conclui o comunicado do Teatro Aberto, que espera «retomar a actividade ao vivo assim que estiverem reunidas as condições necessárias».

https://www.abrilabril.pt/cultura/teatro-aberto-em-casa-para-continuar-desfrutar-da-arte-de-representar