Origami, objectos animados com música ao vivo e canções tradicionais: TCSB oferece programa especial para a infância

Entre 23 de Fevereiro e 12 de Março, A Escola da Noite acolhe no Teatro da Cerca de São Bernardo três espectáculos para crianças. Numa extensão do programa dos Sábados para a Infância no TCSB, serão apresentadas sessões especiais para jardins de infância e escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, durante a semana, de "Um, dois, três... Papelinho Japonês" (Catrapum Catrapeia), "Objetosfera" (Marionetas da Feira) e "Costurar cantigas e histórias" (Taleguinho). As inscrições estão abertas!



Papelinho Japonês: a arte do Origami em palco

A programação tem início já esta sexta-feira, 23 de Fevereiro, com duas sessões do espectáculo de teatro e música "Um, dois, três... Papelinho Japonês", pela Catrapum Catrapeia (Vânia Couto e Sandra Henriques). Estreado no TCSB em 2017, o espectáculo oferece uma visita ao mundo imaginário do papel dobrado. Em palco, entre músicas e danças tradicionais japonesas e as formas mágicas do origami (incluindo em tamanho gigante), duas personagens "brincam, dançam, exploram, tocam e mudam de papel, que se transforma em barcos, dragões, caixas, cores, pássaros gigantes e muitas outras coisas".

As sessões terão lugar às 10h30 e às 14h30. No Sábado, o espectáculo para o público familiar está marcado para as 11h00.



Objetosfera: objectos animados, com música ao vivo

A parceria entre as Marionetas da Feira e Jorri (a Jigsaw) resulta num novo espectáculo que chega agora a Coimbra. "Objetosfera" é uma sucessão de manipulações e transmutações de objectos que transmitem ao público situações de poesia visual ou até comédia. Rui Sousa (marionetista, construtor, cenógrafo e encenador) transmuta e manipula os objectos e João Silva (músico e produtor) constrói a banda sonora em tempo real, com programações analógicas e instrumentos de brincar. Os espectáculos para jardins de infância e escolas acontecem no dia 2 de Março (Sexta-feira, 10h30 e 14h30) e a sessão para crianças e famílias, no âmbito dos Sábados para a Infância, está marcada para dia 3 de Março, às 11h00.



Costurar cantigas e histórias: o "clássico" do Taleguinho

A encerrar este ciclo especial, o clássico dos Sábados para a Infância, que estreou no TCSB há precisamente três anos e que desde então não tem parado de encantar miúdos e graúdos. O Taleguinho, de Catarina Moura e Luís Pedro Madeira, volta a apresentar o espectáculo "Costurar cantigas e histórias", que proporciona o contacto com a música tradicional portuguesa, através de um alinhamento que inclui canções, histórias e lengalengas, contadas e cantadas. Cada apresentação é uma experiência de cumplicidades, onde os sons, as palavras, os gestos, as imagens e os silêncios a todos surpreendem.

Depois da sessão para o público familiar, marcada para 10 de Março, Sábado, às 11h00, as duas sessões para creches e escolas do primeiro ciclo terão lugar na manhã de dia 12, Segunda-feira, às 10h00 e às 11h15.



As sessões para escolas destes três espectáculos realizam-se mediante marcação prévia, que deve ser feita pelos contactos habituais do Teatro da Cerca de São Bernardo: 239 718 238 / 966 302 488 / geral@aescoladanoite.pt. Os bilhetes custam 3 Euros por criança, sendo a entrada gratuita para as/os educadoras/es acompanhantes. Nas sessões para o público familiar, aos Sábados, para as quais também é possível efectuar reserva, os bilhetes de adulto+criança custam 8 Euros.

Coimbra, Teatro da Cerca de São Bernardo